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Великоросс 04 августа 2025, 19:26 16 Видеоблог

На комбинате Уральская сталь запущен в работу новый стенд разогрева чугуновозных ковшей

В электросталеплавильном цехе Уральской Стали пустили в эксплуатацию стенд разогрева чугуновозных ковшей. Это часть большого инвестиционного проекта по модернизации оборудования и освоению новых технологий производства.

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