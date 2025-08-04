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Великоросс 04 августа 2025, 19:26 16 Видеоблог
На комбинате Уральская сталь запущен в работу новый стенд разогрева чугуновозных ковшей
В электросталеплавильном цехе Уральской Стали пустили в эксплуатацию стенд разогрева чугуновозных ковшей. Это часть большого инвестиционного проекта по модернизации оборудования и освоению новых технологий производства.
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Великоросс