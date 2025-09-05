В Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет импортозамещенный SJ-100, построенный по серийным технологиям

Импортозамещенный самолет SJ-100 с номером 97024, построенный по серийным технологиям в Производственном центре Филиала «Региональные самолеты» (ФРС) ПАО «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех), поднялся в воздух с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Машина оснащена российскими системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8 производства ОДК.

Первый полет продлился около часа. Самолет пилотировал экипаж Летно-испытательного комплекса ФРС в составе летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям — бортового оператора Владислава Тюрина.

«В воздух поднялся первый самолет, построенный по серийным технологиям. Процесс сертификации еще идет, но самолет создан на серийном производстве, в целевом облике, который планируется для поставок. Напомним, что машина получила обновленный, улучшенный фюзеляж и десятки новых систем и агрегатов взамен зарубежных. В настоящее время в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийные машины. Это подтверждает, что Россия была и остается авиастроительной державой, способной создавать современные самолеты как в международной кооперации, так и без участия иностранных партнеров», — прокомментировали в Ростехе.