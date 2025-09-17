Группа компаний «Технологии ОФС» запустила в Тюмени новый завод по производству оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Производственный комплекс открыли 17 сентября, приурочив его к проведению Промышленно-энергетического форума TNF 2025. Производственная площадка оснащена высокоточными станками для изготовления техники, применяемой при наклонно-направленном бурении. Это позволит наладить выпуск отечественного оборудования, востребованного в нефтегазовой отрасли. Здесь планируется выпускать роторно-управляемые системы (РУС) и оборудование для наклонно-направленного бурения. Строительство предприятия началось два года назад — также в дни форума TNF 2023 .

В запуске предприятия участвовали глава Минпромторга России, губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала, руководство компании. Инвестиции в проект составили семь миллиардов рублей, создано 150 рабочих мест. Сейчас компания строит ещё два завода в Тюмени, в т. ч. и собственный литейный цех, где будут производить детали для электроцентробежных насосов, которые выпускаются на заводе в Нижневартовске.

Группа компаний «Технологии ОФС» сформирована в ноябре 2022 года после одобрения Президентом России передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. «Технологии ОФС» имеют собственные производственные филиалы в 18 городах России, половина и них сосредоточена в Тюменской области (Ноябрьск, Нягань, Новый Уренгой, Уват, Нижневартовск, Мегион, Когалым, Сургут), а главное производство компании сосредоточено в Тюмени .

Сегодна «Технологии ОФС» становятся одним из крупнейших производителей нефтегазового оборудования в России. Два завода в Тюмени уже производят роторные управляемые системы, гидравлические эксплуатационные пакеры, муфты, системы многоступенчатого гидроразрыва пласта, подвески хвостовика, нагнетательные клапаны и другие системы для скважин с аномально высоким пластовым давлением, температурой и содержанием сероводорода, оборудование для закачивания и ремонта скважин. В Нижневартовске компания создала предприятие по производству электроцентробежных насосов, а в Ноябрьске центр разработки и производства печатных электронных плат.

