В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на 20 международных предметных олимпиадах
В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей (из них 77 золотых) на 20 международных предметных олимпиадах (основных и промежуточных), что превзошло результаты предыдущего года и стало значимым достижением в области образования и науки.
В состав российских команд традиционно входят победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Их готовят опытные педагоги ведущих российских вузов.
Стоит добавить, что российские команды школьников приняли участие во всех 8 основных состязаниях по общеобразовательным предметам, завоевав в общей сложности 44 медали: 33 золотые, десять серебряных и одну бронзовую.
Вместе с подготовкой к основным стартам российские школьники участвовали в 12 промежуточных (тренировочных) олимпиадах, завоевав 71 медаль: 44 золотые, 21 серебряную и 6 бронзовых.
В 2024 году российские школьники завоевали 42 медали на 8 основных международных предметных олимпиадах и 61 медаль на 9 тренировочных международных состязаниях.
