MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 34
termometrix Образование

В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на 20 международных предметных олимпиадах

© ug.ru

В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей (из них 77 золотых) на 20 международных предметных олимпиадах (основных и промежуточных), что превзошло результаты предыдущего года и стало значимым достижением в области образования и науки.

В состав российских команд традиционно входят победители и призеры всероссийской олимпиады школьников. Их готовят опытные педагоги ведущих российских вузов.

Стоит добавить, что российские команды школьников приняли участие во всех 8 основных состязаниях по общеобразовательным предметам, завоевав в общей сложности 44 медали: 33 золотые, десять серебряных и одну бронзовую.

Вместе с подготовкой к основным стартам российские школьники участвовали в 12 промежуточных (тренировочных) олимпиадах, завоевав 71 медаль: 44 золотые, 21 серебряную и 6 бронзовых.

В 2024 году российские школьники завоевали 42 медали на 8 основных международных предметных олимпиадах и 61 медаль на 9 тренировочных международных состязаниях.

© xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tass.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix10.01.26 10:02:01

    Олимпиада на Украине — 93% участников не решили ни одной задачи
    --------------------------------------------------
    «Украина, олимпиада по математике среди восьмиклассников. Из 1352 участников (все отличники, кстати) 1254 не смогли решить ни одной задачи — 93%. А 58% остались с нулём баллов — т. е. даже кропалика хода решения не было, пустой лист.
    За каждую решенную задачу начислялось 7 баллов.Две задачи из четырёх решили 17 участников.
    Три задачи решил ОДИН участник.Все четыре не решил никто».
    https://pikabu....fqq6du402751358

    #1310869
  • Нет аватара termometrix10.01.26 10:15:06

    Сборная России завоевала пять медалей на Международной олимпиаде по экономике
    В Баку объявили победителей VIII Международной олимпиады по экономике. Все участники из России завоевали награды. Золотые медали получили Дарья Голубева, Георгий Антонов и Андрей Ленглер, серебро у Александра Лукашина и Арины Гунбиной.
    Олимпиада включала три тура, задания были подготовлены на английском языке. Участники выполнили тест на знание экономических тем, справились с вопросами по финансовой грамотности и предложили решение бизнес-кейса.
    https://olimpia...a.ru/news/32059

    #1310870