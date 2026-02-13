На заводе «Уральские локомотивы» (входит в Группу Синара) завершили сварку кузовов первых вагонов для отечественного высокоскоростного электропоезда. Речь идёт о головном моторном и втором немоторном вагонах — именно их будут использовать в тестовых испытаниях.

На первом этапе изготовили крупные узлы кузова: боковые и торцевые стены, крышу и раму. Затем детали обработали на фрезерных центрах. Наиболее сложной задачей стала установка каркаса кабины машиниста — именно он формирует обтекаемую форму головного вагона с минимальным аэродинамическим сопротивлением. Это снижает уровень шума и энергопотребление на высоких скоростях — до 400 км/ч.

Все элементы кузова делают из экструдированного алюминиевого профиля. Он втрое легче стали, что уменьшает нагрузку состава на путь. Это критически важно для скоростного движения.

Каждый этап сборки контролировали на соответствие конструкторской документации и качество выполнения работ.

Как уточнили в СТМ, первые два высокоскоростных состава отправят на сертификационные испытания в 2027 году. Всего до конца 2030 года «Уральские локомотивы» должны изготовить 43 поезда для высокоскоростной магистрали.