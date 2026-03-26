Ямальский меридиан (№ 32)

В Арктической зоне России и городах Ямала началась практическая реализация долгосрочных комплексных планов развития опорных населённых пунктов. Документы утверждены Правительством РФ для 15 городов и агломераций до 2035 года с общим объёмом финансирования 2,9 трлн рублей. В их число вошли ямальские города: Салехард и Лабытнанги (как агломерация), Новый Уренгой и Ноябрьск. Планы предусматривают 516 мероприятий. Около 60% средств (1,74 трлн рублей) составят внебюджетные инвестиции, что говорит о высокой инвестпривлекательности Арктики. Из федерального бюджета до 2035 года направят 555 млрд рублей, ещё 598 млрд предусмотрено в региональных бюджетах. Мероприятия мастер-планов направлены на модернизацию ЖКХ, транспорта, строительство и обновление объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, создание технопарков и бизнес-парков. Основной объём бюджетного финансирования начнёт поступать с 2027 года. Реализация мастер-планов позволит модернизировать инфраструктуру арктических городов, включая ямальские, повысить качество жизни и обеспечить устойчивое развитие макрорегиона.

В Губкинском открылся новый корпус центра соцобслуживания «Гармония».

Знакомый всем центр «Елена» стал филиалом единого окружного социального центра «Гармония». Под нужды учреждения было переоборудовано здание бывшего развлекательного центра площадью более 1600 квадратных метров. После реконструкции объект превратился в современное, полностью адаптированное пространство для маломобильных людей.

В здании обновили и оформили в современном стиле фасад, обустроили новые входные группы. Акцент сделан на безопасности и доступности: в центре установлен лифт для маломобильных граждан, смонтированы современные инженерные системы отопления, вентиляции и водоснабжения, а также оборудована система видеонаблюдения и пожарной сигнализации.

Внутреннее пространство центра организовано по принципу максимальной функциональности и удобства. Сразу при входе посетители попадают в зону семейного многофункционального центра. Здесь организован первичный прием и консультирование, где для каждой семьи выстраивается индивидуальный маршрут получения услуг. В нижней части здания сосредоточены оздоровительные блоки, в том числе зал лечебной физкультуры, кабинет психолога и пункт проката технических средств реабилитации. Здесь же располагается специализированное помещение для присмотра за детьми с инвалидностью, требующими особого внимания.

На втором этаже расположилась зона реабилитации и обучения, где организована системная работа с детьми и их родителями. В современных кабинетах ведут прием логопеды и специалисты по массажу, оборудованы залы для занятий социальной реабилитацией и трудотерапией. Одной из уникальных особенностей центра стало наличие сенсорной комнаты и специальной зоны для обучения навыкам самостоятельной жизни, где подопечные в привычной бытовой обстановке могут осваивать необходимые в быту действия.

В Ноябрьске после капитального ремонта открылся детский сад «Мальвина».

«Мальвину» открыли после капремонта — воспитанники уже вернулись в обновлённый детский сад.В здании обновили фасад и кровлю, привели в порядк санузлы и отремонтировали все помещения. На территории уложили новый асфальт и тротуарную плитку, сделали ливневую канализацию, обустроили площадки, установили современное освещение и систему видеонаблюдения.

В Лабытнанги появилось новое культурное пространство.

В Лабытнанги преобразился бывший спорткомплекс «Олимп», который теперь стал полноценным культурным пространством и частью Дома культуры «30 лет Победы». Необходимость реконструкции назрела из-за нехватки площадей в основном здании Дома культуры. Несмотря на капремонт в здании, который провели в 2018 году, оно не справлялось с растущей нагрузкой. О перепрофилировании старого спорткомплекса договорились в январе прошлого года.

На объекте полностью демонтировали старые конструкции, установили новые пластиковые окна, смонтировали внутренние перегородки, проложили современные инженерные сети. Теперь «Олимп» — это многофункциональное пространство с просторным залом для репетиций, выставок, мастер-классов, семинаров, творческих встреч и мероприятий трудовых коллективов. В здании предусмотрены костюмерные, удобные гардеробные, складские зоны для аппаратуры, мебели и декораций.

Строительные ведомства Нового Уренгоя получили новое здание.

Новое здание, в котором будут работать специалисты дорожно-строительной лаборатории и окружных строительных ведомств, построили в Новом Уренгое. Двухэтажное здание площадью 4 420 квадратных метров — один из объектов региональной программы по завершению строительства долгостроев.

Планируется, что комплексная дорожно-строительная лаборатория Научного центра изучения Арктики заработает в мае после завершения процедуры коммерческой аккредитации. Сейчас идет пусконаладка оборудования и комплектация штата. Цель лаборатории — реализация комплекса исследований, испытаний и работ, необходимых для обеспечения качества дорожной инфраструктуры, безопасности и надежности дорожного движения. Основными направлениями исследований лаборатории станут оценка качества автомобильных дорог, диагностика и паспортизация автомобильных дорог, контроль качества производства работ, испытания дорожно-строительных материалов, асфальтобетонов и асфальтобетонных смесей, битумов, минеральных заполнителей, таких как песок, щебень, минеральный порошок. В штате будут работать четыре специалиста: заведующий и трое инженеров.

В офисное здание также переехали сотрудники новоуренгойской дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, службы государственного строительного надзора, фонда жилищного строительства ЯНАО. Ранее эти ведомства находились в разных зданиях, удаленных друг от друга и не всегда приспособленных для наилучшего решения производственных задач. Сейчас взаимодействие будет более эффективным, потому что специалисты строительной сферы будут работать под одной крышей.

Девять многоквартирных домов построено на Ямале с начала года.

Ямал продолжает сохранять высокие темпы жилищного строительства и движется к новой цели — возведению миллиона квадратных метров нового жилья за пять лет. С начала года на Ямале завершено строительство четырёех домов в Новом Уренгое на 397 квартир, два в Губкинском на 376 квартир, по одному — в Ноябрьске на 84 квартиры, селе Мужи на 20 квартир и посёлке Тазовский на 86 квартир.

В конце прошлого года на Ямале решили амбициозную задачу — ликвидировали миллион квадратных метров аварийного жилья. Только вдумайтесь: без малого 2300 старых, непригодных для жизни домов снесли за последние семь лет. На их месте уже появляются новые жилые кварталы, скверы, игровые площадки и пешеходные зоны. Строительство в таких масштабах — это огромные усилия. Более 62 тысяч ямальцев — это как два Губкинских — живут теперь в современных, комфортных условиях. Но на этом Ямал не останавливается, следующая цель — миллион новых квадратных метров за пять лет.

Основной объём жилищного строительства на Ямале по-прежнему ориентирован на главную социальную задачу - расселение аварийного фонда. Механизм отработан: дома, возводимые с участием Фонда жилищного строительства ЯНАО, сдаются с полной внутренней отделкой, новоселы получают квартиры, полностью готовые к проживанию - с установленной сантехникой и выполненным косметическим ремонтом.

Первые два таких дома в этом году построены и переданы под заселение в Губкинскомна 188 квартир и на 86 квартир в посёлке Тазовский.

Чуть позже в Губкинском сдан второй дом, тоже на 188 квартир, а в Ноябрьске и Мужах на 84 и 20 квартир соответственно.

Также активное строительство ведётся частными застройщиками, что даёт возможность покупки на первичном рынке как самостоятельно, так и в рамках различных жилищных программ. Такие дома возведены в газовой столице региона. В микрорайоне Романтиков Нового Уренгоя на улице Первопроходцев построен второй в регионе 14-этажный многоквартирный жилой дом. Общая площадь здания составляет 5,5 тысяч квадратных метров, здесь предусмотрено 83 квартиры. Первый дом с аналогичной этажностью ввели в эксплуатацию в 2018 году в микрорайоне Дружбы.

Завершилось строительство двухсекционного жилого дома в микрорайоне Созидателей Нового Уренгоя. Общая площадь объекта составляет 3,5 тысячи квадратных метров. В здании предусмотрено 46 квартир. Дом имеет 8 этажей, включая подземный паркинг, рассчитанный на 50 машиномест. В числе построенных объектов - еще два дома: на 116 квартир в микрорайоне Созидателей и на 152 квартиры в микрорайоне Уютный. В результате рынок первичного жилья Нового Уренгоя пополнился на 397 квартир, которые можно приобрести как самостоятельно, так и с использованием программ жилищной поддержки.

В настоящее время в регионе ведётся строительство 227 многоквартирных домов общей площадью порядка 750 тысяч квадратных метров, рассчитанных более чем на 14 тысяч квартир, продолжается заселение жилых домов, сданных в 2025 году.

Лабытнангцам вручили ключи от новых квартир.

Это первое заселение в 2026 году в городе Семи лиственниц, 53 семьи получили заветные ключи в новом доме. Пятиэтажный дом под номером 48б по улице Обской рассчитан на 108 квартир: шесть — для детей-сирот, 102 — для переселения из аварийного фонда. Сюда по программе расселения переедут 255 горожан. Дом оборудован системой видеонаблюдения, на придомовой территории — детская игровая площадка и парковка. В шаговой доступности — спорткомплекс «Снежный», гимназия и детский сад, новая зона отдыха «Тропа здоровья», магазины и аптеки.

В Лабытнанги на улице Гиршгорна ведется строительство ещё одного жилого комплекса, включающего три семиэтажных дома. В комплексе предусмотрено 369 квартир, большинство из них — под переселение жителей из аварийного жилья. Сейчас готовность ЖК — 70%. Полностью завершены работы нулевого цикла и возведение коробок зданий: устроено свайное основание, возведены наружные стены, перекрытия и перегородки, смонтированы оконные блоки. Ведутся отделочные работы. Фасадные работы выполнены наполовину, завершается черновая отделка помещений, идет прокладка инженерных сетей. Летом будет выполнено благоустройство дворов и установка игровой и спортивной площадок.

В Муравленко началось заселение новостройки на 36 квартир.

Ключи от нового комфортного жилья торжественно вручили первым новосёлам. Ими стали шесть семей из аварийного жилфонда. Собственники получили квартиры с готовым ремонтом «под ключ»: внутренняя отделка, сантехника и необходимое оборудование уже установлены, что позволяет заехать в новое жильё сразу после получения документов. Дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Для удобства жителей обустроена прилегающая территория: установлена современная детская игровая площадка, созданы парковочные места. В шаговой доступности находятся два детских сада и школа «Взлёт», что делает новый дом особенно привлекательным для семей с детьми.

За шесть лет в Муравленко демонтировали более девяноста тысяч аварийных квадратных метров непригодного жилья. Сейчас на разных этапах строительства 23 дома, четыре из них заселят уже в этом году. Новоселье отметят 160 семей. Новые дома планируют сдать на улицах Энтузиастов и Школьной, по переулкам Радужному и Муравленковскому. В городе ещё остается 68 аварийных домов, и их число постоянно сокращается.

В Новом Порту завершили расселение аварийного жилого фонда.

Финальной точкой стал переезд 38 семей в новый четырехэтажный дом на улице Школьной. По традиции все квартиры передали жильцам с полной чистовой отделкой. В них уже установлена необходимая сантехника, кухонные плиты и электрические водонагреватели. Среди новоселов 33 семьи — это представители коренных малочисленных народов Севера.

Вокруг дома созданы комфортные условия для жизни и отдыха: придомовая территория оборудована парковками, для маломобильных граждан предусмотрены удобные пандусы. Рядом с домом установлена современная детско-спортивная площадка. Кроме того, организовано видеонаблюдение. С 2019 года в Новом Порту из аварийного фонда переехали 153 семьи. Всего в Ямальском районе за этот период возведено 15 новых многоквартирников для 612 семей.

В Лабытнанги Год здоровья встретили открытием нового парка.

В Лабытнанги открылся новый парк «Территория здоровья». Событие дало старт Году здоровья на Ямале в Приуральском районе. В день открытия парка работали семь тематических локаций, предлагая посетителям спортивную разминку, горячий чай, фотозоны и молодёжный флешмоб. Парк открыт для всех: здесь можно прогуляться, заняться спортом или просто отдохнуть. Входы в парк расположены в районе домов № 15 и № 16 по переулку Космонавтов, а также со стороны улицы Обской, рядом с домом № 39.

Парадная лестница в «Ноябрьск-парке» получила подсветку.

Прошлым летом на лестнице завершился ремонт, а зимой на ней смонтировали подсветку ступеней. Теперь лестница выглядит очень эффектно.

Жители Губкинского выбрали название для нового сквера в центре города.

Новый сквер во 2-м микрорайоне города будет называться сквером Гармонии. Это название губкинцы выбрали сами в ходе народного голосования, которое с начала января проходило на портале «Живём на Севере». Сквер расположен рядом с детской школой искусств имени Г. В. Свиридова. Объект гармонично дополнил уже созданное здесь городское пространство: в непосредственной близости находятся такие центры притяжения жителей, как свето-музыкальный фонтан «Концертный» и сквер Музыкальный. Сквер Гармонии благоустроили в Губкинском в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Салехарде появился орган.

В Салехарде в Детской школе искусств имени Е. В. Образцовой установили орган, который называют королём музыкальных инструментов. Инструмент уже доставили и начали осваивать. Педагог Мария Ердякова пройдёт обучение, после чего в городе откроют новое направление — органное искусство. С 3 марта жители уже могут насладиться звучанием органа благодаря мастерству кандидата искусствоведения, доцента Саратовской консерватории Ольги Кийовски.

