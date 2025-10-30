С наступлением зимы на Ямале подводят итоги строительного сезона. В этом году у строителей был большой объём во всех муниципалитетах региона. Благодаря окружным и федеральным программам в округе появляются уникальные объекты, благоустраиваются общественные пространства, больничные городки и дворовые территории. Работы выполняются комплексно: идёт ремонт дорог, замена коммуникаций, обновляются фасады, высаживаются деревья и цветы. Созданию для ямальцев комфортных условий уделено особое внимание. Северные города, которые не так давно состояли из песка и бетонных плит, становятся уютными и современными, особенно это заметно по юбилярам: Ноябрьску , Новому Уренгою и Салехарду.

Бренд Ямала завоевал золото на международном фестивале.

Айдентика Ямало-Ненецкого автономного округа признана лучшей в номинации «Бренд городов и территорий» на фестивале маркетинга и креатива WOW FEST 2025. В этом году в конкурсе участвовало более 300 проектов из России и зарубежья.

Фестиваль проводится с 2012 года, постепенно превратившись в крупнейшую международную площадку, где обсуждаются развитие территорий, маркетинг и урбанистика. В 2025 году в нем приняли участие профессионалы из 60 российских городов, а также эксперты из Азербайджана, Казахстана, Греции и Индонезии. В результате Ямал обошел сильнейших соперников в своей номинации, включая студию Артемия Лебедева.

Эта награда — не просто признание качества дизайнерской работы. Это подтверждение того, что Ямал сегодня воспринимается как современный, сильный и открытый регион, умеющий говорить с миром на языке креатива и инноваций. В результате появился бренд, в котором строгая графика и технологичность Ямала сочетаются с орнаментами коренных народов и гостеприимством жителей региона.

Власти Ямала рассказавали, что новый логотип Ямала разработан в 2025 году к юбилеям ключевых городов округа — Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда, и к 95-летию самого Ямала. Новый логотип уже широко используется. Логотип, делающий бренд узнаваемым, входит в состав фирменного стиля — единого визуального языка, который включает, кроме логотипа, набор шрифтов (типографику), цветовую палитру, графические элементы, правила верстки, фирменный знак, и определяет их использование (все элементы фирменного стиля закрепляются в специальной «инструкции использования» — брендбуке).

Новая визуальная айдентика Ямала тоже, как и логотип, уже применяется в оформлении городов и туристических центров округа, на транспорте и брендированной продукции.

Более 2500 квартир построено на Ямале с начала года.

За девять месяцев в регионе сдано 67 многоквартирных домов и 550 индивидуальных. Это более 250 тысяч квадратных метров жилья, что значительно больше плана, поставленного перед округом Минстроем России. Лидером по количеству построенного жилья стал Новый Уренгой. В юбилейный год в газовой столице ввели 80,3 тыс м2 жилья. Второе место занимает Ноябрьск, где построено более 48 тыс м2, Губкинский и Лабытнанги делят третье и четвёртое места, где построено 31 тыс м2 и 22,6 тыс.м2.

В Новом Уренгое построено восемь домов. В их числе новостройка на 277 квартир в микрорайоне Славянский. Это первый из трех домов комплексной застройки в активно развивающемся микрорайоне, где к юбилею газовой столицы недавно открылся технопарк «Лаборатория». В Губкинском введено 20 домов, из которых 15 — дома блокированной застройки. В районе Пурпе, который в последние годы обрел второе дыхание, сдано четыре дома, суммарно на 219 квартир. В них уже начали переезжать бывшие жильцы аварийных домов. В Ноябрьске сдано пятнадцать многоквартирных домов, из которых четыре блокированной застройки. В городе продолжается преобразование в микрорайоне М, в котором с начала года введено уже шесть домов. Всего в микрорайоне планируется возвести 17 многоквартирников. В Лабытнанги в числе четырех многоквартирников введен дом на 103 квартиры на улице Октябрьская. Это первый из трех бывших долгостроев в квартале улиц Ленина, Первомайская, Новая и Октябрьская, где в 2023 году было возобновлено строительство.

Основной объём жилья в округе возводится при участии фонда жилищного строительства ЯНАО для расселения аварийных домов. Также в регионе реализуются и коммерческие проекты. Наиболее крупные частные проекты для первичного рынка реализуются в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Салехарде. Всего на Ямале сейчас в стадии строительства 257 многоквартирных домов 16378 квартир, 847,4 тыс м. кв. жилья. Расселение одного миллиона квадратных метров аварийного жилья близится к завершению.

В новые дома заселяются жители Лабытнанги.

Первые 59 семей получили ключи от новых квартир в доме по улице Комарова. Все они переехали из аварийного жилфонда. Здание пятиэтажное, все 116 квартир — в чистовой отделке с сантехникой. Его ввод позволит снести 18 аварийных многоквартирных домов. Прилегающая территория полностью благоустроена: выполнено асфальтирование проездов, выложена тротуарная плитка, обустроены парковочные зоны и современная детская площадка, установлена система наружного видеонаблюдения. Дом расположен в центре Лабытнанги в шаговой доступности от школ, детских садов, больницы, учреждений культуры и спорта, торговых объектов, а также парков и скверов.

В Лабытнанги сейчас возводится 21 многоквартирный дом. В 2025 году завершается заселение четырех новостроек, одна из которых — дом по улице Гиршгорна, 87 на 66 квартир — уже приняла первых новоселов. Только в этом году в городе Семи лиственниц без малого 900 человек переедут в новые квартиры. Более 60 старых ветхих домов будут снесены благодаря строительству одного года и эти темпы не будут снижаться.

В нем 103 квартиры, 96 из них предоставлены участникам программы переселения из аварийного жилья. Ввод дома позволит полностью завершить переселение жильцов из 17 ветхих многоквартирных домов. Новый дом — первый из трех возобновляемых к строительству жилых объектов в квартале улиц Ленина, Первомайская, Новая и Октябрьская, ранее находившихся в статусе незавершенного строительства. Заселение оставшихся двух домов запланировано на 2026 год. Строительство этих трех домов добавит в копилку жилищного фонда города 287 квартир.

В Ноябрьске завершилось строительство семи многоквартирных домов.

Самое большое новоселье на Ямале ожидается в этом году в Ноябрьске, в новые квартиры в семи домах переедут почти 430 семей из аварийного фонда.

Завершилось строительство пяти многоквартирников в микрорайоне «М» на улице Изыскателей. Три из них рассчитаны на 84 квартиры каждый, еще два дома — на 32. Комплексная застройка микрорайона предусматривает возведение к концу года ещё одного дома, а после завершения строительства всех 17 домов в нем смогут поселиться больше тысячи семей.

В микрорайоне «Г» построено два четырехэтажных дома, каждый по 56 квартир. Всего по проекту в 2026 году в микрорайоне возведут ещё два таких многоквартирника. Общая площадь четырёх домов составит около 22 тысяч квадратных метров. В результате новоселье справят 248 семей.

В поселке Тазовский завершилось строительство четырёх домов.

Проживать в них будут 145 семей, все они — переселенцы из аварийного фонда. На улице Кирова возведены два четырехэтажных дома общей площадью более пяти тысяч кв. м. В них насчитывается 38 и 31 квартира различных планировок. Еще два дома возвели на улице Геофизиков. Общая площадь каждого дома — почти три тысячи кв. м. Каждый дом рассчитан на 38 квартир.

Все четыре дома прошли проверку госстройнадзора ЯНАО, который выдал заключения о соответствии требованиям проектной документации. Прилегающие территории у всех четырех домов благоустроены: обустроены детские игровые площадки, организованы парковочные места.

В 2025 году в Тазовском районе сданы или планируются к сдаче в общей сложности девять многоквартирных жилых домов, в том числе и дома на улицах Кирова и Геофизиков. В новом 2026 году около четырехсот тазовских семей встретят новоселье в современных, комфортных квартирах.

В школе-интернате для детей коренных народов Севера в Сеяхе завершилась реновация.

За парты в обновлённой Сеяхинской школе Ямальского района сели около 560 ребят. Около 95% из них — дети коренных народов Севера. На постоянной основе в интернате проживают 318 школьников — их родители ведут кочевой образ жизни. Была поставлена задача создать современное, комфортное и вдохновляющее пространство для учёбы, творчества и жизни детей, ведь для ребят из тундры школа — это целый мир. Теперь это один из лучших проектов капитального ремонта в Арктической зоне России. Главными вызовами при капитальном ремонте стали логистика и короткие сроки: все строительные материалы можно было доставить в посёлок только по реке с июня по сентябрь.

Обновлённое здание детской школы искусств открылось в Салехарде.

В честь 430-летия окружной столицы свои двери распахнула старейшая школа искусств Ямала — ДШИ имени Елены Образцовой. На отделениях детской школы искусств — музыкальном, художественном, хореографическом и театральном — будут порядка 670 ребят. Также в ДШИ открылась новая общеразвивающая программа «Гончарная мастерская», работает класс эстетического развития для малышей. Для самых маленьких учеников оборудован кабинет с односторонней стеклянной стеной, где родители смогут наблюдать за занятиями, не привлекая к себе внимания детей.

Во всех 43 классах школы искусств обновили мебель и оборудование. Пространства можно будет трансформировать для проведения дискуссий и мастер-классов. В кабинетах для индивидуальных занятий учтена возможность занятия дуэтами, трио и квартетами. Появилась студия звукозаписи, оборудованы учительские, локация для камерных мероприятий. Отремонтированы две сцены в большом и малом концертных залах. Внутри школы оборудованы пространства для отдыха с мягкими диванами и пуфами.

В ходе модернизации детскую школу практически пересобрали заново. Здесь полностью обновили фасад, входную группу и кровлю, заменили инженерные коммуникации. При отделке классов музыкального направления использованы акустические панели, обеспечивающие качественную звукоизоляцию и снижение уровня шума. Для занятий закуплено световое и звуковое оборудование, мультимедийный экран. Детская школа искусств им. Е.В. Образцовой работает с 1956 года. Нынешнее здание построено в 2007 году. Капитальный ремонт в нем проводился впервые.

В Ноябрьске появился дом-триколор.

В Ноябрьске на проспекте Мира появился дом в цветах российского триколора, на нем смонтировали архитектурную подсветку.

Теперь таких домов на Ямале четыре. Дома-триколоры уже есть в Новом Уренгое, Лабытнанги и Салехарде.

В Надымском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны.

В Приозёрном открыли новый памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны. Памятник выполнен из гранита. На нём нанесена надпись: «Вечная слава защитникам нашей Родины, отдавшим жизнь за свободу и независимость Отчизны в Великой Отечественной войне».

В селе Харсаим благоустроили мемориал памяти.

В отдалённом селе Приуральского района памятник участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции установили на центральной площади. Общая площадь благоустройства составила почти 3500 квадратных метров. Его центром стал обелиск в память о погибших воинах с мемориальными плитами, на которых нанесены имена 30 героев-земляков: 26 ветеранов Великой Отечественной войны и четыре участника СВО.

В Губкинском реконструирован мемориал Павшим Героям.

В Губкинском на территории микрорайона Пурпе-1 завершилась реконструкция площади у мемориала Павшим Героям. Здесь уложили 1200 квадратных метров новой тротуарной плитки. Также заменили бордюры, установили лестничный марш. На прилегающей территории произвели озеленение. К Вечному огню подвели централизованное газоснабжение, что обеспечило его бесперебойную работу. Тёплую остановку общественного транспорта для удобства жителей перенесли на противоположную сторону площади. Инициатива по обновлению территории исходила от жителей микрорайона, которые предложили провести реконструкцию в рамках проекта «Уютный Ямал».

Сквер в Халясавэе объединил память о Победе и национальный колорит.

В посёлке Халясавэй Пуровского района открыли сквер Победы с этнопарком. Мероприятие приурочили к Году героев на Ямале. Новый сквер расположен рядом с Домом культуры «Романтик» и соседствует с центральной площадью и сквером молодожёнов. В центре установили гранитный памятник с оленем, оленеводом и солдатом, который стал символом единства коренных народов Севера и бойцов Красной Армии.

В Надымском районе отреставрировали памятник участникам Великой Отечественной войны.

В год 80-летия Победы в округе обновляют памятники, а также устанавливают новые. недавно в Заполярном завершена реставрация стелы мемориала «Вечная память». В ближайшее время там установят освещение.

В природном парке «Ингилор» установлены арт-объекты.

Природный парк «Ингилор» известен своей уникальной флорой и фауной, а также достопримечательностями. Летом десять сотрудников «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» завершили двухнедельную экологическую экспедицию в природный парк на Полярном Урале. Мероприятие было организовано в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с экологической организацией «Зеленая Арктика».

Особенностью акции стало не только масштабное очищение территории, но и ее благоустройство. Волонтеры установили арт-объекты — металлические скульптуры мамонта и мамонтенка. Шестиметровая и трехметровая фигуры, изготовленные сотрудниками предприятия из кортеновской стали, устойчивой к коррозии, теперь украшают возвышенность у озера Большое Хадатаёганлор и станут новым ориентиром для туристов.

Природный парк «Ингилор» известен своей уникальной флорой и фауной, а также достопримечательностями: горным массивом Рай-из, Нефритовой долиной и крупнейшим в мире питомником овцебыков. Регулярные волонтерские экспедиции помогают сохранить природу Арктики для будущих поколений.

Стрелковый тир открылся на территории этнокомплекса «Коми-деревня» в Лабытнанги.

В этнокомплексе «Коми-деревня» появилось новое развлечение — стрелковый тир. Теперь посетители могут пострелять из лука или арбалета. Пока не наступили сильные морозы, есть возможность посетить тир всей семьёй, с друзьями или в организованной группе. Для удобства и безопасности стрельбы посещение тира возможно только по предварительной записи. На месте всегда присутствует инструктор. Чтобы забронировать время, можно написать сообщение в группу этнокомплекса или позвонить по телефону.

Кольцевую развязку Салехарда осветила «Корона Ямала».

Преобразившаяся «Корона Ямала» осветила кольцевую развязку в Салехарде. Обновлённый объект, расположенный на пересечении третьего километра автодороги Салехард — аэропорт, улиц Зои Космодемьянской и Броднева, теперь ярко светится в темное время суток. Иллюминация выгодно подчеркивает каждый ярус конструкции, выделяя традиционные символы региона — оленей, горы и ямальский орнамент. У системы освещения «Короны Ямала» два основных режима, которые переключаются автоматически и дистанционно. В первом стела окрашивается в цвета российского триколора, во втором переливы зеленого, синего, белого, фиолетового и других цветов создают эффект северного сияния. Высота стелы — 12 метров, диаметр — 24. Для создания равномерного свечения по окружности установлено более сотни светильников. Основные элементы композиции — горы и оленей — дополнительно выделяют 26 прожекторов.

В Муравленко появилась «Аллея А.С.Пушкина».

Территория реконструированной пятой школы наполнена содержательными зонами для учеников всех возрастов. Здесь появилось поэтическое место для отдыха и размышлений — «Аллея Пушкина» с ротондой, а при входе детей встречает тот самый кот ученый. Амфитеатр, «умная» игровая площадка, световые качели — все сделало образовательную среду яркой и современной.Спортивная площадка с тренажерами и игровым полем комфортна для занятий круглый год. К слову, вскоре она будет доступной и для жителей микрорайона.

Сквер «Спортивный» благоустроен в Тарко-Сале.

В Муравленко благоустроен «Сквер воинской доблести».

Это место в микрорайоне Российском стало знаковым. Здесь возникают глубокие чувства. Речь о сквере Воинской Доблести, где уже завершено благоустройство. Обновлённый сквер поражает своей гармонией и величием. Большие ели, будто стражники, охраняют памятное место от городской суеты. Здесь важен каждый элемент: от строгих линий дорожек до мягкого света фонарей, все подчеркивает главные смыслы территории. Цветовые сочетания, освещение и декоративные элементы создают атмосферу спокойствия.

По-особенному зазвучала тема мурала, который стал основным фоном для памятного места, посвященного участникам СВО, ветеранам боевых действий, военных, локальных конфликтов.

К юбилею Салехарда отремонтирован сквер «Романтикам 70-х».

Сквер «Романтикам 70-х» открылся в День города. В нём обновили инфраструктуру и установили стелу, посвящённую всем, кто внёс значительный вклад в развитие Западной Сибири. Кроме того, там появявились интерактивные стенды с информацией о ключевой эпохе освоения Севера.

В сквере появилась уникальная техника эпохи освоения Севера. Теперь тут можно увидеть гусеничный транспортёр-снегоболотоход ГАЗ-71, а также грузовые автомобили ГАЗ-66 и ЗИЛ-157. Все эти машины — местная техника, которая активно использовалась на Ямале, включая Салехард.

В уренгойском детскои саду «Сказка» благоустроили территорию.

В посёлке Уренгой провели ремонт детского сада «Сказка». На территории дошкольного учреждения установили новые беседки, игровые комплексы и декоративные элементы в виде персонажей из любимых сказок. Для воспитанников также обновили спортивную площадку, установили современное ограждение, освещение и систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Они появились на фасадах многоквартирных домов, образовательных учреждений, объектах коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

В Муравленко открыли реконструированную улицу Губкина.

В Муравленко после капитального ремонта открыли движение по улице Губкина. В ближайшее время там высадят 150 новых деревьев. Свежий асфальт уложили на проезжей части, тротуарах, парковках и остановочных заездах. Обновленная улица также получила современное освещение и тёплые остановки.

Также были обновлены дорожные участки на нескольких улицах. Всего в этом году в Муравленко было отремонтировано более 3 километров дорог.

В дворовых пространствах города тоже завершилось благоустройство. Выполнили, как и планировали, большой комплекс работ: ремонт проездов, устройство тротуаров и парковок, монтаж систем водоотведения и освещения, озеленение, создание зон отдыха, спортивных и детских площадок. В рамках программы «Мой двор» в 2025 году в Муравленко благоустроены 3 дворовые территории, обновлены фасады 8 домов.

В Мужах открылась «Обская галерея».

В Мужах открылся торговый комплекс «Обская галерея». Для жителей городов это рядовое событие, но для села, куда нет дорог и добраться можно только по реке и на вертолёте это событие сродни открытию большого спорткомплекса.

Галерея сменила ветхий металлический ангар, в котором раньше торговали предприниматели. В новом комплексе расположился салон красоты, шашлычная, цветочный магазин и магазин местных товаров. Они уже успели принять первых посетителей. Строительство галереи стало возможным благодаря субсидии из окружного бюджета. В будущем рядом с «Обской галереей» откроется модульная пекарня с кафе.

В сентябрк в Мужах открылся спортивный комплекс «Северный характер », но фотографии спорткомплекса снаружи подоспели совсем недавно.

В Овгорте открыта современная АЗС.

Весь Шурышкарский район труднодоступный, здесь рады любому новому объекту, улучшающему сельский быт. В новой АЗС в Овгорте разместилась также автомойка и станция технического обслуживания автомобилей. Объект появился благодаря предпринимательской инициативе Константина Сибильского и стал настоящим подарком жителям села к его 130-летнему юбилею и 95-летию Шурышкарского района.

В Самбурге открыли новый модульный убойный комплекс.

В Самбурге запустили ещё один модульный убойный комплекс, он позволит расширить сотрудничество с частными оленеводами. Современное предприятие способно перерабатывать до 100 голов оленей в смену и полностью отвечает всем санитарным и эпидемиологическим нормам. Новый комплекс позволит увеличить объёмы переработки и укрепить позиции совхоза «Пуровский» способствуя развитию традиционного оленеводства.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

