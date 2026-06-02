30 мая в Кувандыке состоялось официальное открытие завода по производству кремне-магниевых удобрений. Это знаковое для агропромышленного комплекса страны событие: новое предприятие призвано укрепить позиции отечественных аграриев, обеспечив их качественными и эффективными минеральными добавками, необходимыми для повышения урожайности и устойчивости культур. Ученые ОГУ разработали технологию на основе принципов безотходного производства.

Для справки

Сульфат магния (сернокислый магний, магнезия, английская соль) применяется для выращивания сельхозкультур. Он не загрязняет почву вредными пестицидами и обеспечивает растения так необходимыми им серой и магнием. Это значительно ускоряет рост растений, повышает урожайность и улучшает вкус плодов (картофеля, томатов, огурцов), так как стимулирует образования крахмала и сахаров.

Магний входит в состав хлорофилла и участвует в фотосинтезе. Без этого процесса растение не может правильно развиваться. Кроме того, магний принимает участие в обмене веществ и построении тканей растений, помогает усваивать фосфор и кальций, увеличивает количество аскорбиновой кислоты, способствует накоплению жиров, эфирных масел и веществ, необходимых для созревания плодов.

https://orenbur...media/?p=540730