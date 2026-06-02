В Кувандыке Оренбургской области состоялось открытие завода по производству удобрений
30 мая в Кувандыке состоялось официальное открытие завода по производству кремне-магниевых удобрений. Это знаковое для агропромышленного комплекса страны событие: новое предприятие призвано укрепить позиции отечественных аграриев, обеспечив их качественными и эффективными минеральными добавками, необходимыми для повышения урожайности и устойчивости культур. Ученые ОГУ разработали технологию на основе принципов безотходного производства.
Для справки
Сульфат магния (сернокислый магний, магнезия, английская соль) применяется для выращивания сельхозкультур. Он не загрязняет почву вредными пестицидами и обеспечивает растения так необходимыми им серой и магнием. Это значительно ускоряет рост растений, повышает урожайность и улучшает вкус плодов (картофеля, томатов, огурцов), так как стимулирует образования крахмала и сахаров.
Магний входит в состав хлорофилла и участвует в фотосинтезе. Без этого процесса растение не может правильно развиваться. Кроме того, магний принимает участие в обмене веществ и построении тканей растений, помогает усваивать фосфор и кальций, увеличивает количество аскорбиновой кислоты, способствует накоплению жиров, эфирных масел и веществ, необходимых для созревания плодов.
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