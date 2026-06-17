Челябинский «Завод роботов» вошел в ТОП-3 быстрорастущих технологических компаний России
ООО «Завод роботов» из Челябинска заняло третье место в ежегодном рейтинге быстрорастущих технологических компаний «ТЕХУСПЕХ». Это исследование — совместный проект делового издания «Ведомости» и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
В рейтинг вошла 81 отечественная компания, которая по методологии должна была соответствовать нескольким критериям. Эксперты оценивают динамику выручки, реальный уровень затрат на НИОКР, инновационную составляющую продукции и потенциал выхода на международные рынки.
«Завод роботов» был основан в начале 2020-х годов. Производственная площадь на сегодня составляет 11 500 квадратных метров, цеха оснащены самым современным высокоточным оборудованием.
Линейка продукции предприятия включает шестиосевые роботы-манипуляторы грузоподъемностью 20, 60 и 120 кг, а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг. Прототип еще одной новой модели робота-манипулятора недавно был представлен на стенде Челябинской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Модельный ряд постоянно расширяется.
При изготовлении продукции челябинское предприятие использует отечественные корпуса и редукторы, самостоятельно собирает шкафы управления. Для управления роботами используются отечественные программные продукты. Роботы и ПО включены в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ (Постановление Правительства РФ № 719), именно поэтому внедрение челябинских роботов открывает для российского бизнеса доступ к мерам государственной поддержки.
«Попадание на лидирующие позиции — объективная оценка нашей стратегии и признание большой проделанной работы. В Челябинске с нуля создано производство полного цикла. За несколько лет пройден путь от идеи до воплощения, сегодня мы используем отечественные комплектующие, закрыли потребность в собственном ПО. Наш опыт доказывает, что российская робототехника может быть конкурентоспособной и серийной», — рассказывает генеральный директор ООО «Завод роботов» Александр Горькуша.
Предприятие внесло свой вклад и в успех Челябинской области. Эксперты проекта «ТЕХУСПЕХ» включили Южный Урал в тройку регионов-лидеров по числу быстрорастущих технологических компаний России.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Робот модели GR-40, фото пресс-службы ООО "Завод роботов"Внедрени...Forge RR-120-2900 и новым консольно-портальным роботом RusRobot GR-40.
- ООО «Завод Роботов» запустил линию по производству но...м: — эффективная и легкая в обслуживании конструкция,
- Отечественный 6-осевой универсальный промышленный робот RusRobot RR 60...ирования перемещаемых объектов и четкого выполнения заданных операций.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0