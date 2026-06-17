Челябинский «Завод роботов» вошел в ТОП-3 быстрорастущих технологических компаний России

ООО «Завод роботов» из Челябинска заняло третье место в ежегодном рейтинге быстрорастущих технологических компаний «ТЕХУСПЕХ». Это исследование — совместный проект делового издания «Ведомости» и Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

В рейтинг вошла 81 отечественная компания, которая по методологии должна была соответствовать нескольким критериям. Эксперты оценивают динамику выручки, реальный уровень затрат на НИОКР, инновационную составляющую продукции и потенциал выхода на международные рынки.

«Завод роботов» был основан в начале 2020-х годов. Производственная площадь на сегодня составляет 11 500 квадратных метров, цеха оснащены самым современным высокоточным оборудованием.

Линейка продукции предприятия включает шестиосевые роботы-манипуляторы грузоподъемностью 20, 60 и 120 кг, а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг. Прототип еще одной новой модели робота-манипулятора недавно был представлен на стенде Челябинской области в рамках Петербургского международного экономического форума. Модельный ряд постоянно расширяется.

При изготовлении продукции челябинское предприятие использует отечественные корпуса и редукторы, самостоятельно собирает шкафы управления. Для управления роботами используются отечественные программные продукты. Роботы и ПО включены в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ (Постановление Правительства РФ № 719), именно поэтому внедрение челябинских роботов открывает для российского бизнеса доступ к мерам государственной поддержки.

«Попадание на лидирующие позиции — объективная оценка нашей стратегии и признание большой проделанной работы. В Челябинске с нуля создано производство полного цикла. За несколько лет пройден путь от идеи до воплощения, сегодня мы используем отечественные комплектующие, закрыли потребность в собственном ПО. Наш опыт доказывает, что российская робототехника может быть конкурентоспособной и серийной», — рассказывает генеральный директор ООО «Завод роботов» Александр Горькуша.

Предприятие внесло свой вклад и в успех Челябинской области. Эксперты проекта «ТЕХУСПЕХ» включили Южный Урал в тройку регионов-лидеров по числу быстрорастущих технологических компаний России.