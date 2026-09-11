В России начали работу коммерческие сети 5G
Коммерческий запуск 5G начинает переход от испытаний к массовому использованию технологии — сначала в крупнейших городах, затем ещё в десятках региональных центров.
11 сентября 2026 года в России впервые запустили коммерческую связь пятого поколения. Это было сделано по указанию Президента Владимира Путина. На первом этапе 5G стал доступен в 16 городах, а высокоскоростным мобильным интернетом смогли воспользоваться около 10 миллионов человек.
Услуги предоставляют все четыре крупнейших российских оператора — «большая четвёрка». В церемонии запуска, прошедшей в Твери, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске, участвовали генеральные директора «Мегафона» (Хачатур Помбухчан), «Билайна» (Сергей Анохин), Т2 (Антон Годовиков) и МТС (Инесса Галактионова).
Где доступен 5G
За шесть лет объём мобильного трафика вырос более чем втрое, поэтому развёртывание 5G особенно важно для крупных городов с высокой нагрузкой на сети.
В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора.
В Новосибирске и Казани — «Мегафон» и МТС.
В Самаре — «Билайн» и «Мегафон».
В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон».
В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2.
В Уфе — МТС.
В Ярославле — «Билайн».
В ближайшее время доступ к 5G в этих городах получат все владельцы устройств на Android. Возможность пользоваться сетью на iPhone зависит от решения Apple.
Поэтапное внедрение
Внедрение 5G в России будет постепенным. До конца 2026 года технологию планируют запустить ещё в 50 городах. На первом этапе 5G работает на ранее выделенных операторам частотах LTE — это позволит увеличить пропускную способность сетей на 20-25% в ближайшие годы. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63-4,99 ГГц — в равном объёме и бесплатно, что сохраняет конкуренцию и доступные тарифы.
Зачем нужен 5G
5G — это не просто более быстрый интернет, а комплексная экосистема для цифровой трансформации экономики. Сети пятого поколения могут применяться для:
цифровизации промышленных предприятий;
управления беспилотным транспортом и робототехникой;
развития телемедицины;
работы систем «умного города»;
подключения датчиков, счётчиков и других устройств интернета вещей;
создания частных технологических сетей на промышленных объектах.
Комментарии
Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что быстрый мобильный интернет нужен всем и везде. LTE уже охватывает 90% населённой территории страны, а 95% абонентов ежедневно пользуются сервисами четвёртого поколения. По его словам, 5G вскоре получат 10 миллионов жителей мегаполисов, а до конца года — ещё 50 городов.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко подчеркнул, что за последние пять лет в России много сделано для развития связи, но цифровая экономика ускоряется, и сети должны соответствовать этому темпу. Он напомнил, что на первом этапе используется действующая инфраструктура, что уже даёт прирост скорости на 20-25%, а далее операторы перейдут на новые частоты. Также планируется наращивать долю отечественного оборудования — вплоть до 100% российских базовых станций 5G.
Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан назвал 5G быстрым интернетом для мегаполисов и фундаментом для цифровой трансформации промышленности.
Гендиректор «Билайна» Сергей Анохин заявил, что рынок и клиенты давно ждали этого события, а компания готовила сеть и устройства к поэтапному запуску.
Гендиректор Т2 Антон Годовиков назвал коммерческий запуск 5G исторической вехой и поблагодарил Правительство за уникальное решение, которое позволит запускать промышленные кейсы и сделать 5G такой же базовой технологией, как LTE.
Гендиректор МТС Инесса Галактионова отметила, что миллионы людей получат доступ к качественно новым цифровым сервисам, а бизнес — к передовым индустриальным решениям на основе скорости, быстродействия, ёмкости и энергоэффективности 5G.
Информация взята: https://www.rad...ter.ru/5G_start
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