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Виктор Попович Дорожное строительство

В ЛНР с начала сезона отремонтировали 120 км межмуниципальных дорог

В Луганской Народной Республике продолжается ремонт межмуниципальных дорог. С начала дорожного сезона специалисты уже привели в нормативное состояние 120 километров трасс.

На обновленных участках выполнен не только ремонт дорожного покрытия. Дорожники также укрепили обочины, установили новые знаки и нанесли разметку для повышения безопасности движения.

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Ключевая задача остается прежней — к 2030 году довести долю межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов.

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Источник: www.lugansk.kp.ru

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