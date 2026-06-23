В ЛНР с начала сезона отремонтировали 120 км межмуниципальных дорог
В Луганской Народной Республике продолжается ремонт межмуниципальных дорог. С начала дорожного сезона специалисты уже привели в нормативное состояние 120 километров трасс.
На обновленных участках выполнен не только ремонт дорожного покрытия. Дорожники также укрепили обочины, установили новые знаки и нанесли разметку для повышения безопасности движения.
Ключевая задача остается прежней — к 2030 году довести долю межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0