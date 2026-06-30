MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 146
artal Производство

Двигатели автомобилей Tenet будут комплектовать коленвалами от КАМАЗа

«Кузнечный завод КАМАЗа» станет поставщиком коленвалов для выпускаемых в России двигателей Chery. Об этом в интервью изданию «Вести КАМАЗа» сообщил директор кузнечного завода Игорь Масалев.

По словам топ-менеджера, пробные партии коленвалов уже отгружаются заказчику.

Напомним, что аналоги моторов Chery в России производит холдинг АГР, их делают на мощностях бывшего моторного завода Volkswagen в Калуге. Иными словами, именно АГР выступает заказчиком коленвалов производства «Кузнечного завода КАМАЗа».

По словам Масалева, в настоящее время «Кузнечный завод» занят освоением выпуска коленвалов для 2,0-литровых моторов Chery, однако уже проектируется оснастка на аналогичную деталь для 1,4-литровых моторов.

Отметим, ранее КАМАЗ был поставщиком коленвалов для российского завода VW.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: news.drom.ru

Комментарии 2

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix30.06.26 12:08:37

    Вот именно, постепенно развивается локализация производства автомобилей в России. А некоторые из наших друзей быстро начинают отчаиваться по поводу состояния нашей автомобильной промышленности и производства автокомпонентов.Мы практически строим новый автопром,а это крупная, если не крупнейшая отрасль хозяйства .К сожалению, импортозамещение — длительный и сложный процесс, в данном случае унификация и масштабирование комплектующих решила проблему нехватки трудовых ресурсов и компетенций.

    #1318581
  • Nelton Nelton30.06.26 18:22:15

    Побуду занудой — но заголовок содержит будущее время.

    Правильнее было бы

    «Пробные партии коленвалов КамАЗ отгружаются для производства Chery»

    #1318602