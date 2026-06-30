Двигатели автомобилей Tenet будут комплектовать коленвалами от КАМАЗа
«Кузнечный завод КАМАЗа» станет поставщиком коленвалов для выпускаемых в России двигателей Chery. Об этом в интервью изданию «Вести КАМАЗа» сообщил директор кузнечного завода Игорь Масалев.
По словам топ-менеджера, пробные партии коленвалов уже отгружаются заказчику.
Напомним, что аналоги моторов Chery в России производит холдинг АГР, их делают на мощностях бывшего моторного завода Volkswagen в Калуге. Иными словами, именно АГР выступает заказчиком коленвалов производства «Кузнечного завода КАМАЗа».
По словам Масалева, в настоящее время «Кузнечный завод» занят освоением выпуска коленвалов для 2,0-литровых моторов Chery, однако уже проектируется оснастка на аналогичную деталь для 1,4-литровых моторов.
Отметим, ранее КАМАЗ был поставщиком коленвалов для российского завода VW.
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