В городе Светлом на предприятии «Строительство и ремонт малотоннажного флота» (СИРМФ) прошла торжественная церемония спуск на воду второго малого траулера-сейнера проекта 174610 — судна «Болеслав», строящийся для рыбопромысловой компании «Марфиш».

В мероприятии проходили участие министр сельского хозяйства Калининградской области Артем Иванов, представители заказчика, КБ и завода-строителя. Об этом сообщает корреспондент «Медиапалубы», который находится на событии.

Проект траулера разработала команда конструкторов КБ «Адомат». «Болеслав» заложили на предприятии 16 сентября 2020 года. Известно, что всего будет построено три траулера проекта 174610.

Основные характеристики МСРТ проекта 174610:

Длина 26,62 м

Длина судна между перпендикулярами 23,1 м

Ширина 8,50 м

Осадка по грузовую марку 4,28 м

Водоизмещение при осадке по летнюю грузовую марку 547,8 т

Дедвейт при осадке по летнюю грузовую марку 251,5 тонны

Мощность ГД 746,0 кВт

Объем грузовых танков RSW 200,0 м3

Автономность 7 сут.

Максимальная скорость 11,5 узлов

Экипаж 6 чел. (10 койко-мест)

Подобные рыбопромысловые суда предназначены для круглогодичной эксплуатации в незамерзающих морях, в ограниченном районе плавания R2 — плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3-процентной обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, в том числе в ледовых условиях в соответствии с ледовым классом Iсе1.

«Марфиш» будет начинать строить новую серию рыбопромысловых судов после ввода в эксплуатацию «Болеслава». Сейчас все усилия будут направлены на достройку и подготовку к выходу в море нашего второго траулера проекта 174610. Мы благодарим и поздравляем корабелов из СИРМФ за превосходное качество строительства и спуск второго судна проекта. Головное судно «Всеслав» эффективно эксплуатируется нами в течении уже почти четырех лет, и, можно сказать, что проект себя успешно зарекомендовал, — отметил директор компании Денис Парфенюк.

Для хранения улова во время промысла и транспортировки, траулеры имеют систему охлаждения морской водой (RSW) на базе двух полугерметичных, поршневых компрессоров, с теоретическим объемом всасывания 110 м3/час, и кожухотрубного испарителя затопленного типа.

«Болеслав» оборудован полным комплектом оборудования радионавигации и связи в соответствии с установленным районом плавания. Также траулер оснащен подкильным эхолотом и рыбопоисковым гидролокатором.

В качестве промыслового оборудования на судне установлен гидравлический траловый комплекс, производства датской компании AS-SCAN. Он включает в себя: три раздельных траловые лебедки, тяговое усилие 11 тонн на первом слое, канатоемкость 1100 метров стального троса 16 мм; двойной сетной барабан, тяговое усилие 11 тонн на первом слое, емкость барабанов 6 и 9 м3; вспомогательный барабан-лебедка, тяговое усилие 8 тонн; и лебедка тралового зонда.

Ранее, «Медиапалуба» публиковала большой материал про устройство траулера проекта 174610.

Следующий этап строительства — достройка и оснащение судна на воде. По планам — на ходовые испытания «Болеслав» должен выйти во второй половине 2027 года, до конца года получить регистровые документы и выйти на промысел, присоединившись к своему старшему брату — «Всеславу».