«Тонар» выпустил модернизированный полуприцеп-контейнеровоз
Как стало известно отраслевому медиа Agroreport, машиностроительный завод «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил обновленный полуприцеп-контейнеровоз К4-U. Одна из главных особенностей новинки — рама из высокопрочной стали марки POWERFORM700.
Масса полуприцепа теперь составляет всего 5 540 кг. Модель оборудована осями собственного производства на блок-подшипниках и подвеской интегрального типа. Две подъемные оси (первая и вторая от седла тягача) позволяют оптимизировать нагрузку и снизить износ шин при движении без груза.
Безопасность и управляемость полуприцепа обеспечивает тормозная система с EBS марки ТСР. Двухконтурная пневмосистема с индивидуальным клапаном регулировки давления на первую ось даёт возможность гибко настраивать работу подвески. Для контроля нагрузки предусмотрен блок управления с двумя манометрами. K4-U рассчитан на перевозку широкого спектра контейнеров: 1×20, 2×20, 1×30, 1×40 и 1×40 HC.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0