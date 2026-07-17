В Удмуртии запущен крупный молочно-товарный комплекс
На предприятии «Дружба» в Увинском районе Удмуртии запущен молочно-товарный комплекс на 2000 голов с доильным залом «Карусель» на 60 мест.
Ферма построена по технологии закрытого типа, предотвращающей занос возбудителей заболеваний. Вентиляция, навозоудаление и доение полностью автоматизированы. Среди нестандартных решений — мягкое стойловое покрытие, дизельная электростанция для автономной работы при перебоях с электричеством, котельная на пеллетах.
Всего поголовье КРС в хозяйстве составляет свыше 3900 голов, из них 1500 коров. За первое полугодие произведено 7,2 тыс. тонн молока, реализовано 6,6 тыс. тонн.
Первые новосёлы уже обживают комплекс. С вводом мегафермы предприятие планирует нарастить дойное стадо и увеличить объёмы производства.
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