На предприятии «Дружба» в Увинском районе Удмуртии запущен молочно-товарный комплекс на 2000 голов с доильным залом «Карусель» на 60 мест.

Ферма построена по технологии закрытого типа, предотвращающей занос возбудителей заболеваний. Вентиляция, навозоудаление и доение полностью автоматизированы. Среди нестандартных решений — мягкое стойловое покрытие, дизельная электростанция для автономной работы при перебоях с электричеством, котельная на пеллетах.

Всего поголовье КРС в хозяйстве составляет свыше 3900 голов, из них 1500 коров. За первое полугодие произведено 7,2 тыс. тонн молока, реализовано 6,6 тыс. тонн.

Первые новосёлы уже обживают комплекс. С вводом мегафермы предприятие планирует нарастить дойное стадо и увеличить объёмы производства.