В поселке Красный Бор появился логистический хаб
«Карвиль» запустил в Ленобласти логистический хаб на 60 тысяч квадратных метров. Новый производственно-складской комплекс расположен в Красном Бору. Объект оснащен автоматической системой адресной сборки. Инвестиционный проект решает сразу три задачи — расширяет промышленную инфраструктуру региона, укрепляет его привлекательность для бизнеса и создает более 500 рабочих мест. Проект реализован в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ООО «Элис», которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Объем инвестиций составил 4 млрд рублей.
Ключевая особенность комплекса — размещение сборочных линий автокомпонентов. На новых мощностях наладят выпуск стартеров, генераторов, вентиляторов охлаждения и управляющих блоков. Управляющая компания «КАРВИЛЬ» обеспечит поставки более 30 тысяч наименований автозапчастей и автокомпонентов по всей России.
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