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1 день назад 1116
artal Транспорт, спецтехника и логистика

Тверским спасателям, пожарным и инспекторам ГИМС передали 19 единиц новой спецтехники

21 июля состоялась передача тверским спасателям, пожарным и инспекторам ГИМС 19 единиц новой спецтехники. Мощное подкрепление — пожарные автомобили, машины высокой проходимости, скоростные современные катера, уникальная аэролодка «Север», способная передвигаться по воде, снегу, льду, болотам. Всё это позволит подразделениям работать ещё эффективнее, оперативнее приходить на помощь людям.

Также, доблестные сотрудники были отмечены наградами. Ежедневно они демонстрируют высочайший профессионализм. В самых сложных, порой экстремальных условиях, проявляют мужество, самоотверженность и слаженность.

В одном ряду с доблестными сотрудниками служб спасения сегодня медалью МЧС России «За спасение на пожаре» награжден юный герой Данила Стрункин, выпускник Погорельской школы Зубцовского округа, помог выбраться из горящего дома пожилой женщине. Спасение жизней людей парень планирует сделать свой работой — поступать будет в профильное образовательное учреждение.

https://adminzu...j-spetstekhniki

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Источник: 12.mchs.gov.ru

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