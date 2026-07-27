Крупная российская компания, занимающаяся разработкой и производством газотурбинных двигателей для авиации, энергетики, газовой отрасли и морских объектов, начала использовать EFELE SO-704 в качестве рабочей жидкости для диффузионных вакуумных насосов.

В технологических процессах данные насосы обеспечивают создание глубокого вакуума, необходимого для выполнения ответственных операций при изготовлении и испытаниях узлов газотурбинных двигателей. Ранее в оборудовании применялись импортные жидкости, предусмотренные технической документацией производителей установок. Однако в условиях ограниченной доступности зарубежных материалов и нестабильных поставок возникла необходимость подбора альтернативы, полностью соответствующей установленным требованиям.

По результатам анализа и испытаний была выбрана силиконовая жидкость EFELE SO-704. Материал обладает низким давлением насыщенных паров, высокой термоокислительной стабильностью и устойчивостью к длительной эксплуатации при повышенных температурах, что позволяет обеспечивать требуемые параметры вакуума без снижения эффективности оборудования.

При этом состав не требует внесения изменений в конструкцию насосов и полностью совместима с действующими установками. Важными факторами при выборе также стали экономическая целесообразность и гарантированное наличие продукта на складе: стоимость материала ниже по сравнению с зарубежными аналогами, а риски перебоев поставок сведены к минимуму.