На ЧТПЗ изготовили ёмкости для системы пожаротушения, которые работают без электричества
Трубная Металлургическая Компания изготовила крупногабаритные ёмкости для системы аварийного пожаротушения на металлургическом производстве. Заказчик установит оборудование на участке нагревательной печи в цехе горячего проката. Изделия объёмом 15 и 75 кубических метров весят 4 и 11 тонн соответственно, их проектный срок службы составляет 20 лет.
Особенность конструкции — способность работать при полном отключении электричества. Меньшая ёмкость постоянно заполнена водой и размещена на высоте: при обесточивании цеха вода поступает в зону возгорания самотеком, по принципу водонапорной башни. Это гарантирует бесперебойную работу системы даже в аварийной ситуации. Корпуса оборудованы креплениями для теплоизоляционной оболочки, защищающей от высоких температур, отметили в ТМК.
Разработкой конструкторской документации занимался инжиниринговый центр Челябинского трубопрокатного завода (филиал ТМК). Изготовление, сборку и приёмо-сдаточные испытания провели специалисты ТМК Стальные Технологии. Весь цикл — от проектирования до отгрузки — занял полтора месяца.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и компания ТМК Трубопроводные ...б на ложементах и подбор временного и температурного режима.
- Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в состав Трубной Мет...nbsp;увеличивать площадь нагрева, что способствует улучшенному теплообмену.
- Челябинский завод металлоконструкций (ЧЗМК), входящий в состав Трубной...ого от атмосферных осадков и предотвращение испарения материалов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0