Трубная Металлургическая Компания изготовила крупногабаритные ёмкости для системы аварийного пожаротушения на металлургическом производстве. Заказчик установит оборудование на участке нагревательной печи в цехе горячего проката. Изделия объёмом 15 и 75 кубических метров весят 4 и 11 тонн соответственно, их проектный срок службы составляет 20 лет.

Особенность конструкции — способность работать при полном отключении электричества. Меньшая ёмкость постоянно заполнена водой и размещена на высоте: при обесточивании цеха вода поступает в зону возгорания самотеком, по принципу водонапорной башни. Это гарантирует бесперебойную работу системы даже в аварийной ситуации. Корпуса оборудованы креплениями для теплоизоляционной оболочки, защищающей от высоких температур, отметили в ТМК.

Разработкой конструкторской документации занимался инжиниринговый центр Челябинского трубопрокатного завода (филиал ТМК). Изготовление, сборку и приёмо-сдаточные испытания провели специалисты ТМК Стальные Технологии. Весь цикл — от проектирования до отгрузки — занял полтора месяца.