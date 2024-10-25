ПНТЗ возобновил производство плавниковых труб.

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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), успешно выполнил заказ на производство уникальных плавниковых труб для котельного оборудования теплоцентралей. Уже отгружено свыше 29 тонн данной продукции.

Трубы изготовлены на стане холодной прокатки труб (ХПТ) в одном из трубоволочильных цехов ПНТЗ. Плавники — специальные выступы на внешней поверхности труб — служат нагревательными элементами в паровых котельных установках. Такая конструкция позволяет эффективно распределять тепловую энергию и увеличивать площадь нагрева, что способствует улучшенному теплообмену.

Плавниковые трубы, изготовленные на ПНТЗ, обладают высокой прочностью, устойчивостью к температурным перегрузкам, отличными антикоррозионными свойствами и способностью к пластической деформации, что позволяет легко сваривать их в батареи для сборки котлов.

Для производства этих труб на ПНТЗ разработана специальная технологическая схема. В рамках процесса завод изготавливает холоднодеформированную заготовку с нужным диаметром и высокими прочностными характеристиками, проводит ее термообработку, подрезку, правку, а затем прокатывает на стане холодной прокатки для формирования особого профиля плавника. В рамках подготовки к производству на предприятии создали новый прокатный инструмент для стана ХПТ, а вальцовщики прошли специализированное обучение.

Условия эксплуатации требуют точного соблюдения размеров, поэтому каждая единица продукции проходит тщательный контроль качества с проверкой диаметра трубы и ширины плавника.

«Решение задач наших партнеров — основной приоритет ПНТЗ. Для удовлетворения потребностей в высококачественных отечественных трубных решениях предприятие возобновило выпуск плавниковых труб. Применение холодной прокатки обеспечивает более длительный срок службы и надежность по сравнению с методами, такими как автоматизированная приварка продольных ребер. В дальнейшем мы готовы увеличивать мощности для производства этой продукции в зависимости от запросов заказчиков», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Кроме котельных труб, трубоволочильный цех ПНТЗ выпускает холоднодеформированные бесшовные трубы общего назначения и профильные трубы из углеродистых и низколегированных сталей, которые используются в энергетике, машиностроении и других отраслях.

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