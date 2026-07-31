Балтийский флот принял новый танкер проекта 03182
Малый морской танкер проекта 03182 «Валентин Рыков», построенный на судостроительном заводе «Волга», вошел в состав Балтийского флота. Церемония первого подъема флага вспомогательного флота ВМФ России состоялась в Балтийске.
Перед передачей флоту судно успешно прошло заводские ходовые и государственные испытания на морских полигонах Балтийского флота. Экипаж совместно со специалистами завода проверил маневренные и скоростные характеристики, а также работу всех основных систем, агрегатов, навигационного и радиотехнического оборудования, сообщает ТАСС.
Малый морской танкер проекта 03182 предназначен для решения задач материально-технического обеспечения сил флота. По словам командующего Балтийским флотом адмирала Сергея Липилина, возможности универсального судна позволят обеспечивать корабельные группировки в различных районах выполнения задач.
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