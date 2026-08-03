Сеть базовой школы Академии ФК «Краснодар» расширилась: на Кубани открылись новые бесплатные секции для юных футболистов в Краснодаре и Ейске. Введение в эксплуатацию современных объектов позволило довести общее количество филиалов спортивной организации до 39, а суммарный охват занимающихся там детей теперь превышает 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба клуба.

В Краснодаре распахнул двери новый специализированный спортивный комплекс общей площадью 1149 квадратных метров, ставший уже 16-м типовым манежем в черте города и 25-м на территории всего региона. Уникальный крытый объект расположен по адресу: улица имени Писателя Знаменского, 23А, и рассчитан на круглогодичные занятия до 900 детей в возрасте от 6 до 11 лет независимо от погодных условий.

Пространство манежа включает качественное игровое поле размером 24 на 43,5 метра с современным искусственным покрытием, две комфортабельные раздевалки с душевыми зонами, отдельное помещение для тренеров и необходимые подсобные комнаты. Для родителей на втором этаже здания оборудована специальная смотровая площадка, позволяющая наблюдать за ходом тренировок, а безопасность и порядок обеспечивает комплексная система наружного и внутреннего видеонаблюдения, дополненная удобной автомобильной парковкой у входа.

Параллельно с этим масштабное пополнение произошло и на побережье Азовского моря, где новый филиал Академии ФК «Краснодар» начал свою работу в городе Ейске на базе стадиона имени В. И. Фардмана на Портовой аллее, 8. Там тренировочный процесс организован для мальчиков 2015-2021 годов рождения и девочек 2014-2020 годов рождения.

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