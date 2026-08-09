Немножко новостей о том, что творится вокруг «Эльбрусов» у энтузиастов: оказывается, спортивное программирование на e2k теперь тоже автоматизировано :-)

Ещё в прошлом году, проведя первый кубок по алгоритмическому программированию на аппаратной платформе «Эльбрус» — «Кубок СЭРПАС Осень 2025» с тремя десятками активных участников — его организатору, популяризатору отечественного софта и железа Кириллу Ерохину стало ясно: чтобы всерьёз нарастить аудиторию, регистрацию и проверку решений хотя бы на отборочном этапе надо автоматизировать.

Сама по себе идея не нова: крупных онлайн-площадок для олимпиад и хакатонов в России хватает, вот только опыта работы со столь специфической матчастью не было ни у кого, как и программного стека, адаптированного под архитектуру «Эльбрус» (e2k). После общения с тремя крупнейшими площадками повезло: создатели Codenrock заинтересовались, изучили историю и результаты первого кубка и согласились помочь , причём безвозмездно — ни за портирование стека на новую архитектуру, ни за техническое сопровождение «Кубка СЭРПАС 2026» плату брать отказались.

За несколько месяцев коллектив создал отдельный проверяющий контур: код направляется не в общее облако проверяющих x86_64-серверов, а в выделенный кластер Apache Kafka с шифрованием и аутентификацией. На серверах, предоставленных Кириллом, собранный нативно под e2k проверяющий сервис забирает решения из очереди и запускает в изолированных Docker-контейнерах (тоже нативных). Решения проверяются строго по одному: так замеры скорости остаются воспроизводимыми, не мешая друг другу, а участники соревнуются в равных условиях.

К слову, в Codenrock говорят, что для них это не просто очередной кубок, а новая возможность: после портирования платформа умеет проводить соревнования на отечественных процессорах и они первые, кто предлагает такое всем желающим.

В планах и Кирилл, и коллектив Codenrock пока осторожны: все силы брошены на подготовку «Кубка СЭРПАС 2026 » в сентябре. Но надеюсь, что после кубка получится запустить и публичную онлайн-песочницу для знакомства с программированием на наших «Эльбрусах».