В Орске возобновила работу поликлиника, обслуживающая почти 15,5 тысячи человек. Здание на проспекте Никельщиков отремонтировали по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Капремонт начался ещё в 2024 году, но из-за паводка, который частично затопил учреждение, объём работ пришлось увеличить, а сроки сдвинуть. Тем не менее поликлиника не закрывалась ни на один день: ремонт вели поэтапно, и врачи продолжали принимать пациентов — им не пришлось ездить в другие медучреждения, рассказали в администрации Оренбургской области.

Сейчас обновлены все четыре этажа. Приведены в порядок подвал и прилегающая территория, заменены окна, инженерные системы и вентиляция. В помещениях продуман новый дизайн, обновлена мебель.

В поликлинику уже трудоустроены два новых врача — хирург и травматолог. Они пришли по кадровой программе привлечения медиков на восток Оренбургской области и вскоре начнут вести приём.