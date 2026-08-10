Бассейн «Чемпион» открыт в крупном развивающемся районе Костромы, где проживает много молодых семей, строятся новые жилые комплексы.

Спортивный объект дополнил созданную на территории мощную социальную инфраструктуру.

В Давыдовском за последние годы построено несколько спортивных комплексов, новая школа, детский сад, детская поликлиника. В мае в парке Победы открыли современный культурный центр. Завершается возведение нового корпуса поликлиники взрослых.

Площадь нового комплекса составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Бассейн длиной 25 метров имеет шесть дорожек. Одна из них оснащена переменным дном для безопасного обучения плаванию детей дошкольного возраста. В здании оборудован спортивный зал с современными тренажерами, раздевалки, душевые, тренерские и медицинский кабинеты. Название бассейна — «Чемпион» — выбрано большинством голосов с помощью он-лайн голосования. Предложила название, поддержанное жителями областного центра, костромичка Ксения Скрябина. Она рассказала, что теперь вся ее семья будет регулярно посещать данный спортивный объект.

Пропускная способность бассейна более 1000 человек в месяц, прогнозируемая годовая посещаемость — более 160 тысяч посещений. Бассейн также стал базой для подготовки спортивного резерва по плаванию — воспитанников спортивной школы № 6. Ленточку на входе в новый спортобъект символически перерезал школьник Павел Волков — он обучался по губернаторской программе обучения детей плаванию.

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