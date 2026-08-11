Завод «Алтайлесмаш» представил траншеекопатель на гусеничном шасси с манипулятором
Завод «Алтайлесмаш» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил траншеекопатель МТЧ-4 на гусеничном шасси RAG с манипулятором. Машина разработана с учетом технического задания заказчика и объединяет сразу несколько функций.
Техника оснащена резиноармированными гусеницами шириной 800 мм, траншеекопателем Delta TR 1500 (ширина траншеи 200 мм, глубина до 1,5 м) и КМУ ГМ-14АЛМ с грузовым моментом 9,98 тм и вылетом до 7 м.
Гусеничное шасси обеспечивает устойчивость и низкое давление на грунт, а манипулятор позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные операции без привлечения отдельной техники.
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