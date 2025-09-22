В Тюмени завершил работу юбилейный X Промышленно-энергетический форум TNF 2025. Это ключевое отраслевое событие года, он снова доказал, что Тюмень — место, где обсуждаются самые важные вызовы отрасли и рождаются новые решения. На форуме собрались ведущие эксперты, топ-менеджеры и представители власти. Работала и выставка нефтегазового машиностроения TNF Expo, где на площади 2,7 тысячи квадратных метров были представлены новейшие технологии, оборудование и продукция. Форум подтвердил свой статус главной федеральной площадки для профессионального диалога. В этом году его гостями стали 15 тыс. 390 человек, делегации более половины регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Деловая программа была насыщенной: более 100 мероприятий, около 140 встреч, подписано порядка 30 соглашений. Это конкретный результат, который работает на развитие нефтегазового комплекса — основы экономики региона и страны.

Нефть и газ — это не просто «сырьё». Это высокие технологии : инженерия, химия, цифровые решения. Масштабы на выставке были разные: одни показывали в Тюмени установки для гидроразрыва пласта на базе прицепа для большегрузного автомобиля, другие — миниатюрные микросхемы и чипы, которые позволяют заглянуть в недра земли. TNF Expo'25 наглядно показывает: в регионе и у партнёров есть реальные решения, которые укрепляют технологическую независимость страны и задают новые стандарты для отрасли.

На Ямале и в Югре период лёгкой добычи подходит к концу, при этом системообразующая роль нефтегазовой отрасли для страны очевидна. Сегодня в регионах находят технологии, которые позволят компаниям осваивать трудноизвлекаемые запасы газа, нефти и конденсата. Это возможно исключительно с применением самых современных и безопасных подходов и нефтесервисные компании готовы повышать технологическую независимость ТЭК вплоть до уровня в 90 процентов.

На форуме TNF работала коллективная экспозиция производителей из Югры, её слоган «Югра открыта для бизнеса». На стенде были представлены 10 инновационных и нефтесервисных компаний региона.

Компания «Ньютех Велл Сервис» помимо технологии гидроразрыва пласта, на площадке TNF показала образцы химических реагентов для таких операций. Предприятие представляет группу компаний, в которую входят сервисный дивизион, предприятие по строительству оборудования для производства гидроразрыва пласта, предприятие по ГРП и предприятие по производству химических реагентов для этого — «Ньютех Кемикалз». Собственное производство базируется в Нефтеюганске, мощности позволяют производить до 12 тыс. т химреагентов для интенсификации притока нефти и газа из пласта в скважину методом ГРП. Группа компаний работает по всей России.

ООО «ТД «ЭКОНО-ТЕХ» с 2005 года осуществляет поставки материалов для повышения нефтеотдачи пластов, химреагентов и пропантов для ГРП. В 2016 году компанией ООО «ТД «ЭКОНО-ТЕХ» в г. Нижневартовске было запущено единственное в России производство по инкапсулированию, в том числе брейкеров для ГРП по программе импортозамещения, согласно постановления Президента РФ. На сегодняшний предприятие является одним из крупнейших в России производителей и поставщиков химических реагентов.

Также Югру представляли такие предприятия, как «ПК «Алмаз» (ООО «Алмаз-Нефтесервис»), торговый дом «Эконо-Тех», «Марлин Ойл Тулз», «БерёзкаГаз», «Максима-Дриллинг Когалым», «Геолого-технологическая компания», «Урай Нефтепромысловое оборудование — Сервис» и «Мейджерпак Югра».

ООО «Марлин Ойл Тулз» из Нефтеюганскаработает с 2017 года в сфере производства скважинного оборудования. В распоряжении завода более 80 единиц станков и оборудования. Каждый инструмент или элемент оборудования, который тут производится проходит путь от дизайна до тестирования.

«Мейджерпак Рус» — лидер по производству покрытий для насосных компрессорных труб. Тут занимаются разработкой внутренних покрытий, которые защищают трубы при добыче нефти от воздействия различных осложняющих факторов, таких как коррозия, парафиновые отложения, соли, бактерии и др. У предприятия две производственные площадки — одна из них расположена в Каменске-Уральском, а в прошлом году открыли новую в Сургуте («Мейджерпак Югра»). Суммарно производственные мощности по нанесению внутренних защитных покрытий на НКТ составляют более 100 тысяч тонн. Таким образом, «Мейджерпак Рус» является крупнейшими в мире производителем в этом сегменте, занимая порядка 70% рынка!

ООО «Урай НПО-Сервис» уже 45 лет на рынке ремонта и сервисного обслуживания нефтепромыслового оборудования.

Предприятие занимается капитальным ремонтом и изготовлением АГЗУ и блочного оборудования, но приоритет — ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры.

При капитальном ремонте производится полная разборка и дефектовка деталей и узлов. В зависимости от степени коррозии и износа производится восстановление и замена деталей.

Группа компаний «БерёзкаГаз» занимается переработкой и утилизацией попутного нефтяного газа на современном высокотехнологичном оборудовании с применением комплексных технических решений. Благодаря глубокой переработки попутного нефтяного газа, блочно-модульной схеме при строительства газоперерабатывающих, использованию сухого отбензиненного газа (СОГ) для генерации электроэнергии с целью обеспечения потребностей месторождений и мультимодальных танк-контейнерных схем транспортировки СУГ предприятие, наряду с Сибуром и НОВАТЭКом, входит в тройку ведущих предприятий по утилизации ПНГ.

Общество с ограниченной ответственностью «Геолого-технологическая компания» надёжный партнёр при проведении работ по ремонту и обслуживанию скважин. Более 15 лет предприятие из Нижневартовска успешно решает любые задачи благодаря высококвалифицированной инженерно-технической команде и технологиям, не имеющим аналогов в стране.

Созданная предприятием мобильная установка АМК-Югра позволяет эффективно проводить внутрискважинные и канатные работы, геофизические и гидродинамические исследования.

А это электроцентробежные насосы от ООО «АЛМАЗ-Производственная компания».

Именно благодаря им югорский Радужный известен на весь мир. Производителей такой продукции в мире можно пересчитать по пальцам и ООО «АЛМАЗ-Производственная компания» среди них!

ООО «ЭПУ Сервис» — одно из крупнейших и успешных современных российских предприятий, специализирующееся на производстве полнокомплектных УЭЦН. В штате предприятия из Когалыма трудится более 3400 сотрудников.

В прошлом году в Когалыме открылось уникальное предприятие — «Максима дриллинг Когалым». Это первый и пока единственный в России завод по производству полимерных центраторов. Производство базируется на площадке нового индустриального парка, но осталось незамеченным на нашем сайте.

Бюджет проекта составил 99 млн рублей, создано более 30 новых рабочих мест, бюджетный эффект после выхода на проектную мощность составит более 250 млн рублей. На выставке предприятие представило свою основную продукцию.

Производственные площадки «Максима дриллинг» и «ЭПУ Сервис» расположены по соседству, в индустриальном парке Когалыма.

Площадка, как подразумевается, объединит предприятия не только нефтегазовой, но и других отраслей. Проект реализуется при поддержке Правительства региона и компании «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» и сегодня здесь большая стройка.

В парке разместится Когалымский завод полимерных труб. На предприятии готовы организовать рабочие места для 80 специалистов, они будут производить армированные трубы, аналогов которым нет в России.

Промышленно-энергетический форум TNF неизменно привлекает делегации дружественных государств и с каждым годом его международная повестка становится всё многограннее, а Тюмень привлекательнее для зарубежных партнёров, которые заинтересованы в повышении эффективности нефтегазового комплекса и расширении кооперации с российскими компаниями. Самыми многочисленными стали делегации Республики Казахстан во главе с вице-министром энергетики и Республики Беларусь во главе с замминистра энергетики. Посетили форум и компании из Китая, Ирана и Узбекистана.

Впервые свой стенд представили компании Республики Беларусь. В июле этого года во время рабочей поездки делегации Тюменской области в Минск представители двух государств обсудили перспективы сотрудничества региона с концерном «Белнефтехим» и производственным объединением «Белоруснефть». Тогда же тюменцы пригласили делегацию республики на нефтегазовый форум TNF.

Кроме того, TNF впервые посетила делегация из Объединённых Арабских Эмиратов, её возглавил заместитель министра промышленности и передовых технологий по промышленным акселераторам Осама Амир Мохаммад Фадхель. Особый вес визиту придаёт и присутствие первого заместителя директора по закупкам Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Джасима Мухаммада Саида Махфуза.

Встреча подтвердила намерения двух сторон усилить сотрудничество по нескольким направлениям: промышленности, образованию, туризму. Отдельно обсудили возможность сотрудничества предприятий в нефтегазовой сфере. Рынок ОАЭ технологичен, пробиться на него непросто, но уже после первого дня форума гости высказали заинтересованность в партнёрстве с несколькими тюменскими предприятиями. Такой интерес со стороны властей и предпринимателей ОАЭ — это своеобразный маркер для других стран Ближнего Востока. И ещё одно свидетельство тому, что площадка TNF играет ключевую роль в нефтегазовой отрасли.

Ямал — второй ключевой нефтегазовый регион страны. Выставка ямальских производителей прошла под эгидой «Союза машиностроителей России.

Ямальская экспозиция была полностью представлена производителями из Ноябрьска. Город вновь заявил о себе, как об одном из крупных центров нефтесервиса .

ООО «ЯмалСпецЦентр» основано в 2011 году и теперь это крупнейшее многопрофитльное предприятие региона. Производственные мощности предприятия включают более 300 единиц металлообрабатывающего, специального, грузоподъёмного, испытательного и другого оборудования, а номенклатура изготавливаемых изделий насчитывает более 4000 наименований.

Специалистам предприятия под силу не только ремонт и сервис нефтепромыслового оборудования, но и изготовление сложной продукции.

Выйдя на рынок два десятилетия назад, компания Nomatek зарекомендовала себя надёжным поставщиком услуг высокоточной металлообработки и производителем качественного внутрискважинного оборудования. Сегодня среди её клиентов — десятки предприятий нефтегазовой промышленности, включая лидеров рынка.

Nomatek ведет свою историю с 2005 года, когда в Ноябрьске было открыто представительство международной нефтесервисной корпорации Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment — мирового эксперта в производстве высококачественных немагнитных сталей. Переняв передовые европейские инженерные технологии и накопив значительный опыт, в 2024 году компания сделала важный шаг к технологической независимости от европейских учредителей.

Ключевые направления деятельности Nomatek — это высокоточная металлообработка, изготовление деталей по индивидуальным чертежам, аренда и обслуживание внутрискважинного оборудования, неразрушающий контроль.

Компания обладает производственной базой на территории в 14 500 кв. м с удобными подъездными путями и погрузочными площадками. В 2019 году запущен второй цех. Предприятие стабильно инвестирует в новое оборудование: цеха оснащены современными токарными станками — полуавтоматическими и с ЧПУ, трёх-, четырёх-, пятикоординатными фрезерными обрабатывающими центрами, станками глубогого и ружейного сверления, гидравлическими ключами для ремонта и обслуживания ВЗД, ясов, сварочными постами и др.

В год 20-летия Nomatek продолжает выполнять свою главную задачу — создавать импортозамещающую продукцию, способствовать развитию отрасли и достижению технологического суверенитета России.

ООО «Вэлл Технолоджи» — российская компания с широкой географией деятельности и высокими темпами развития. В 2016 году Компания вышла на российский рынок с главной целью — обеспечить предприятия нефтегазовой отрасли высококачественным отечественным оборудованием собственного производства и нефтесервисными услугами, превосходящими зарубежные аналоги.

Производственная база предприятия находится в Ноябрьске. Компания, одна из немногих, которая обладает уникальным оборудованием, в т. ч. плазменным труборезом, 5-ти и 6-ти осевыми обрабатывающими центрами, роботизированными комплексами для лазерной и твёрдосплавной наплавки и др.

На нефтегазовом форуме в Тюмени подписано 30 соглашений. Так, ООО ПО «ТР-Инжиниринг» и Ассоциация «Нефтегазовый кластер» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будет оказано содействие в реализации проекта выпуска металлических изделий для нефтяников. Правительство Тюменской области и Нефтегазовый кластер уже поддержали предпринимателей, и это помогло им открыть полгода назад производство в Тюмени, локализоваться. Планируется переезд в больший по размерам цех — до 1000 квадратов, закупка лазерных и гибочных станков. Предприятие идёт в сторону инжиниринга, будут делать блочные конструкции, узлы, опоры для трубопроводов, площадки для месторождений, лестницы, закладные детали.

ООО «Развитие Урала» из Екатеринбурга тоже локализуется в Тюменской области. Крупная компания планирует открыть завод по производству деталей для трубопроводов. Дорожную карту на два года подписали директор ООО «Развитие Урала» и директор по развитию Ассоциации «Нефтегазовый кластер». В состав компании входит четыре актива: сама компания «Развитие Урала», Невьянский завод свайных технологий, строительная компания и завод по производству деталей трубопроводов в Невьянске, который уже не справляется с объёмами.

Тюмень всегда была местом, где располагались промышленные и сервисные предприятия, взаимодействующие с крупнейшими нефтегазовыми компаниями. Роль плацдарма в освоении Севера город подтверждает и сегодня. Например, целенаправленно движется к созданию собственной отечественной турбины ТМ-16 коллектив завода «Тюменские моторостроители». На TNF EXPO привезли прототип ключевых элементов турбины.

Как пояснили представители коллектива, проект входит в решающую стадию. Уже создана конструкторская документация, в финальной стадии — технологическая. Идёт сбор узлов, а к новому году начнутся испытания.

ООО «Газ Турбайн Сервисез» — это молодая Тюменская компания, созданная в июне 2024 года, в которой собраны и продолжают своё развитие компетенции по ремонту и сервисному обслуживанию газовых турбин. Суммарная площадь производственных площадок уже достигает 2,7 тыс. м², а численность сотрудников более 80 человек.

Производственное предприятие «Восход» из Тюмени образовано в 2020 году как отдельное направление машиностроительного предприятия с опытом более 20 лет.

Мощность 6 производственных корпусов позволяет производить высокоточную токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ, рубку и резку листовых и прутковых материалов, литьё пластмасс и алюминия под давлением, листовую штамповку, нанесение гальванических покрытий (цинкование, анодирование, фосфатирование), термическую обработку металла (закалка, отпуск, отжиг), шлифовальные операции (круглая, плоская шлифовка).

Сегодня предприятие строит свой седьмой цех.

«ТюменьНефтеТехнологии» предлагает разработку, производство и поставку различных химических реагентов для нужд нефтегазовых и нефтесервисных компаний, с эффективной инженерной поддержкой и сервисными услугами.

Предприятие может производить 40000 тон продукции в год. В парке предприятия 10 высокотемпературных реакторов, объём реакторов для синтеза составляет 90м.куб., ёмкостной парк смешения составляет 550м.куб., а хранения 400 м.куб.

Компания «Нефте сервис» оказывает услуги по разработке, производству и поставке готовых тампонажных смесей, предоставляет инженерно-техническое и лабораторное сопровождение, а также консалтинг и супервайзинг проектов в сфере цементирования скважин.

Компания «Буртест» в свою очередь оказывает услуги по лабораторному контролю буровых растворов и тампонажных смесей, производству химических реактивов для лабораторий, а благодаря собственному производству лабораторного оборудования под брендом BURTEST предприятие не зависит от внешних факторов.

Завод по приготовлению готовых тампонажных смесей «Буртеста» — современный технологический комплекс, специально разработан для приёма, смешивания и хранения сухих сыпучих материалов и цементных смесей любой сложности. Современная система подачи материалов, специальная технология дозирования позволяет добиться высокого и стабильного качества готовой продукции.

Компания«ПромНефтьКомплект» занимается растворимым оборудованием, это его единственный производитель в Тюменской области. В конце прошлого года открыли производственную площадку и по выручке сразу выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. Более 10 тысяч изделий выпущено за год. Тюменский производитель растворимого оборудования для муфт гидроразрыва пласта наращивает выпуск продукции и в 2025 году рассчитывает произвести около 15 тыс. изделий.

Трубы для нефтегазодобывающей отрасли производят на тюменском предприятии группы компаний«Полипластик». В Тюмени находится третий по размеру завод, на нём трудятся 260 человек. Это первое и единственное на территории УФО производство труб, которые устойчивы к коррозии, позволяют на треть снизить затраты на нефтепромысловую инфраструктуру и продлить срок службы до 25 лет. Продукции производят на 2,5 млрд рублей в год, а за последние три года уплатили в бюджеты всех уровней около полумиллиарда рублей. Инновационный продукт, который выпускается на предприятии, — это труба, созданная специально для нефтегазовой промышленности. Выдерживает давление в 210 атмосфер и имеет огромный спектр применения.

На форуме было много интересного, и конечно же, TNF — ещё один повод показать, какой же прекрасный регион Большая Тюменская область. Но об этом немного позже…

В публикации использованы материалы из открытых источников и личные фотографии.

P. S. Читайте также другие материалы о тюменском импортозамещении:

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2024)

— Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023)

— Специальный репортаж: Тюменский нефтегазовый форум (TNF Expo)

— Тюменское импортозамещение (часть 18)