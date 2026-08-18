Еще до начала международного финала российская команда успешно прошла квалификационный этап. Участники подготовили проект промышленного города-станции в поясе астероидов, который получил высшую оценку Академического комитета GFSSM и был удостоен денежного приза.

Эксперты отметили качество инженерных решений, точность расчетов, внутреннюю согласованность проекта и его экономическую проработку, а также ряд оригинальных решений, включая систему мониторинга здоровья жителей станции и организацию жизни экипажа в космосе.

Помимо России, участие приняли команды из более 17 стран. В финал вышли 260 участников из 9 стран, в числе которых Китай, Австралия, Россия, Таиланд и Саудовская Аравия.

Сам финал прошел в формате пятидневной командной симуляции космического проекта. Сборные объединили в интернациональные команды по 40-50 человек. Каждая из них работала как «виртуальная компания».

Программа включала знакомство и формирование команд, пробные выступления и выборы руководства, после чего участники за 24 часа готовили проектное предложение. Финальная защита состояла из 35-минутной презентации и 15 минут ответов на вопросы жюри. Все этапы проходили полностью на английском языке.

По итогам финала GFSSM члены сборной России были отмечены главными индивидуальными наградами олимпиады:— Анна Куцова из Москвы стала обладателем награды как лучший докладчик. Best Speaker — это оценка способности школьника разобраться в сложной междисциплинарной задаче, структурировать идеи, понятно донести их до аудитории и уверенно отвечать на вопросы экспертов.— Алексей Герасимов из Ейска был отмечен медалью за вклад в работу команды. Best award per Company — награда лучшему лидеру компании по итогам подготовки кейса на международном финале.— Остальные члены сборной стали призерами.

В состав российской команды вошли:— Софья Векшина (Москва)— Егор Дрыгин (Москва)— Артемий Коротков (Москва)— Анна Куцова (Москва)— Матвей Кистин (Долгопрудный)— Максим Подгорный (Владимир)— Алексей Герасимов (Ейск)— Иван Кизилов (Санкт-Петербург)— Дарья Устинова (Санкт-Петербург)— Даниил Шмарцев (Санкт-Петербург)— Иван Архипкин (Пенза)

Состав был определен в рамках национального отбора, в котором приняли участие 531 школьник 9-11-х классов из 50 регионов России. После формирования сборной участники прошли дистанционный интенсив и очные тренировочные сборы в Москве на базе Центрального университета.

В столице выстроена целая система подготовки будущих инженеров, которая начинается еще в школе. Сейчас инженерные классы открыты в 207 школах города. Ученикам доступны 4 направления на выбор: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое и авиастроительное. Классы сотрудничают c 90 высокотехнологичными производствами, поэтому за время обучения школьники посещают минимум 5 разных предприятий.