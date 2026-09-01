В середине лета этого года началось строительство второй очереди тюменского кампуса, это остальные девять объектов. Для всех объектов второго этапа уже подготовлены котлованы, начато погружение свай. К возведению монолитных частей зданий концессионер приступит зимой. Это будут центр развития и поддержки талантливой молодежи, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, четыре гостиницы для студентов почти на пять тысяч мест, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном.

На 95% готов гостиничный комплекс для преподавателей — первый объект межуниверситетского кампуса.Строители приступили к финальной чистовой отделке: монтажу потолков, дверей, сантехники и мебели, подключению инженерных систем, благоустройству территории. Параллельно продолжаются фасадные работы. В создании первого объекта кампуса задействовано более 70% тюменских компаний. Так вложенные средства остаются в местной экономике.

В гостинице для преподавателей межуниверситетского кампуса обустроят 70 номеров на 120 мест для научно-педагогических работников и гостей города. В здании продолжаются отделочные работы.

Гостиница, как и весь кампус, проектировалась с учётом суровых сибирских климатических условий. Учли, несомненно, и то, что объект располагается у берега реки Туры и озера Круглого. Этот год непростой, уровень Туры, как и грунтовых вод, аномальный, выше нормы. Проведённые строительно-монтажные работы и гидроизоляция показали себя наилучшим образом. Не было ни протечек, ни каких-то других проблем.

Гостиница для преподавателей рассчитана на 120 человек. Предусмотрено 30 одноместных, 30 двухместных и 30 двухкомнатных номеров, два пассажирских и один грузовой лифт. На последних этажах будут оборудованы современные конференц-залы. Заместитель генерального директора ООО «Врата Сибири» подчеркнул, что компания как концессионер заинтересована в долгой эксплуатации комплекса, поэтому для строительства и отделки используют качественные, долговечные материалы, максимально контролируют все этапы работ.

Здание оснащено системами безопасности и жизнедеятельности. На каждом этаже смонтированы охранная и пожарная сигнализация, системы оповещения, видеонаблюдение. Также предусмотрена диспетчеризация отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, оборудование для маломобильных граждан и многое другое.

«Все системы увяжем в единый диспетчерский пункт, который разместится на территории будущего кампуса. Условно говоря, если у нас где-то срабатывает насос для воды или пожарные клапаны, то мы увидим это в нашей единой диспетчерской системе», — добавил Владимир Завражнов.

В планах ввести гостиничный комплекс в эксплуатацию в ноябре этого года.

Кампус станет центром нового городского района, он задуман как целостная экосистема, где каждый элемент дополняет другой. На территории появятся прогулочные зоны, места для отдыха, детские игровые площадки — это будет «город в городе». Строительство ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети». Инфраструктура будет доступна для всех горожан, он станет научным и культурным центром региона.