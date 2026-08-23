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3 дня назад 2044
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termometrix Спортивные объекты

В Уфе начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс

В инфраструктуру пятиэтажного комплекса входят зоны с профессиональным тренажёрным оборудованием, бассейны, сауны, хаммам, 10 залов для групповых программ, банный спа-клуб, ресторан, детский клуб с тематическими программами для разных возрастных групп. Перед зданием — собственная парковка на 200 мест.

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Источник: www.gorodufa.ru

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