3 дня назад
В Уфе начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс
В инфраструктуру пятиэтажного комплекса входят зоны с профессиональным тренажёрным оборудованием, бассейны, сауны, хаммам, 10 залов для групповых программ, банный спа-клуб, ресторан, детский клуб с тематическими программами для разных возрастных групп. Перед зданием — собственная парковка на 200 мест.
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Источник: www.gorodufa.ru
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