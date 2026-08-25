Компания «Ростсельмаш» создала новую машину для кормозаготовки — навесной оборачиватель валков ОВН 350. Разработка задумана как дополнение к самоходной косилке КСУ 1: если у хозяйства уже есть такая косилка, новый агрегат расширяет её функционал без покупки отдельного комплекса техники.

ОВН 350 оборачивает уже сформированные валки или формирует их из прокоса. За счёт этого скошенная масса равномерно подвяливается даже в неблагоприятную погоду: влага уходит быстрее, питательные свойства растений сохраняются, потери уменьшаются. Для молочного и мясного животноводства, где качество корма напрямую определяет продуктивность, это особенно важно.

Агрегат работает с люцерной, клевером, бобово-злаковыми смесями и другими травами, которые заготавливают на сенаж и сено. Ширина захвата — 3,4 метра, рабочая скорость — до 10 км/ч, за час основного времени машина обрабатывает до трёх гектаров. Частота вращения сгребного барабана регулируется через гидропривод в диапазоне от 60 до 100 оборотов в минуту. Это помогает подстроить технику под тип и влажность массы. Рельеф при работе повторяют три копирующих колеса с пневматическими шинами.

Сейчас оборачиватель проходит полевые испытания. После их завершения машину отправят на опытную эксплуатацию в один из южных регионов, затем планируется выпуск опытно-промышленной партии, уточнили в Ростсельмаш.