Почта России на Южном Урале начала подготовку к возведению очередной серии модульных почтовых офисов. Современные здания из быстровозводимых конструкций заменят устаревшие объекты в 14 населённых пунктах. Это обеспечит сельских жителей комфортными условиями и передовыми цифровыми сервисами.

В 2026-2028 гг. в Челябинской области запланировано комплексное обновление 31 объекта. Все они входят в адресную программу модернизации сельских отделений, которую компания проводит с 2022 г. по поручению Президента России Владимира Путина. В обновлённых офисах клиенты смогут не только отправить посылку или оплатить коммунальные услуги. Жители сёл получат доступ к Единому порталу госуслуг и другим цифровым сервисам, а также смогут самостоятельно измерить давление и температуру в специально оборудованных уголках здоровья. Всего за четыре года в регионе обновили 115 отделений — треть от всей сельской почтовой сети.

Новые модульные офисы появятся в Сосновском, Агаповском, Кизильском, Варненском, Красноармейском, Карталинском, Чесменском, Еткульском, Увельском, Каслинском и Усть-Катавском округах.

Параллельно в области идёт ремонтная кампания на условиях паритетного софинансирования. Благодаря поддержке Правительства региона и Законодательного Собрания Почта России освобождена от уплаты налогов на имущество и транспорт. Сэкономленные средства направляются напрямую на улучшение инфраструктуры как городских, так и сельских объектов связи: обновление систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, ремонт кровли и замену окон. Эффект от региональной поддержки растёт ежегодно: если в 2024 году выполнили 10 таких ремонтов, в 2025-м — 13, а в 2026 году объекты обновляют уже в 16 поселениях.

«Модернизация почтовой сети в сёлах и деревнях — это стратегическая задача по повышению качества жизни людей на местах. Президентская программа и региональные налоговые льготы работают в синергии. Наша цель — чтобы жители даже самых отдалённых посёлков имели равный доступ к госуслугам и современным сервисам в шаговой доступности», — отметила директор УФПС Челябинской области Анна Куликова.

Всего в регионе насчитывается 710 отделений Почты России, 384 из которых расположены в сельской местности. Помимо этого, 17 передвижных отделений обслуживают те населённые пункты, где нет постоянных офисов.