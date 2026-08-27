Крупное месторождение газа открыли на Ямале
Газоконденсатное месторождение им. Н. И. Григорьева с запасами газа 50,2 млрд кубометров газа и 4,9 млн тонн газового конденсата находится в границах лицензии компании НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ, сообщили «РГ» в Минприроды. Месторождению присвоили имя Н.И. Григорьева.
Открытие было сделано в этом году.
В российской классификации такое газовое или газоконденсатное месторождение (с извлекаемыми запасами от 30 до 300 млрд кубометров) считается крупным. Выше них в нашей классификации есть только уникальные месторождения, от 300 млрд кубометров. Подавляющая часть добычи газа в России приходится на уникальные месторождения. В прошлом году в РФ было добыто 663 млрд кубометров газа.
Как пояснили в Минприроды, за последние 5 лет на территории России открыто несколько крупных и уникальных месторождений газа с запасами более 50 млрд кубометров.
В ЯНАО: Толавейское газоконденсатное — 54 млрд кубометров, Митикъяхское — 118,5 млрд кубометров, им. В. И. Гири — 52 млрд; в Красноярском крае: Мезенинское — 50 млрд кубометров, имени Е. Зиничева (384 млрд кубометров); в Иркутской области: Илгинское (135 млрд кубометров); в Республике Саха (Якутия): им. И. Н. Кульбертинова — 76 млрд кубометров; на шельфе Каспийского моря: им. Р. У. Маганова — 136 млрд кубометров; на шельфе Карского моря: 75 лет Победы — 202,5 млрд кубометров, им. Маршала Жукова — 800 млрд кубометров; им. Маршала Рокоссовского — 514 млрд кубометров.
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