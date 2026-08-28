Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор принял участие в панельной дискуссии «Цифровой цех: реальные кейсы внедрения искусственного интеллекта — от пилота до измеримого эффекта и масштабирования», состоявшейся в ходе основной программы Международного форума технологического развития «Технопром — 2026» в Новосибирске, рассказав о проекте цифровизации производства стеклотары.

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Фото: форум «Технопром-2026»

Инициаторы дискуссии, призванной выявить запросы и проблемы промышленных предприятий при внедрении искусственного интеллекта, — Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области и АО «Корпоративные ИТ-проекты».

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») — один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет статус Амбассадора Стандарта общественного капитала бизнеса.

По словам Антона Мора, проект направлен на повышение эффективности производства и предусматривает создание «цифровых помощников» для снижения потерь на всех стадиях изготовления стеклотары. На линиях, эксплуатируемых на заводе, внедрен программно-аппаратный комплекс — импортозамещающее решение, разработанное в Новосибирске с опорой на опыт «Сибстекла». Система собирает и анализирует ключевые производственные показатели в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта и средств технического зрения.— Алгоритмы отслеживают состояние и динамику процессов, в том числе, параметры стекловарения и формования тары, подсчитывают проверенные и отбракованные изделия, причем по типам дефектов, — привел пример Антон Мор. — Вся информация выведена на мониторы. Допустим, объективные данные, полученные на этапе контроля, сразу же видны на «горячем» участке. Кроме того, специалистам оперативно сообщают о сбоях через мессенджер. Реагировать на инциденты и устранять причины начали в разы быстрее — в течение 5-10 минут, тогда как ранее около часа.

© ratm.ru

Цифровизация обеспечивает управление качеством: количество годной продукции увеличилось на 5%, коэффициент использования стекломассы (КИС) — на 5-7 процентных пунктов, до 0,90, одного из самых высоких в отрасли. Среди результатов, озвученных гендиректором компании ­- сокращение простоев оборудования в два раза, рост скорости стеклоформующих машин на 10%. Уменьшив время выхода на плановый КИС после смены ассортимента на линиях за последние полгода сэкономили около 12 млн рублей.— Мы стали работать эффективнее на действующих мощностях, располагая теми же ресурсами, — подчеркнул Антон Мор. — Ожидаем, что в рамках проекта за два года снизим удельные издержки и нарастим производительность на 10%. Параллельно на заводе формируется новая производственная культура — благодаря цифровой поддержке сотрудники освобождаются от рутины и перестраиваются на более сложные, нестандартные задачи.Напомним, в финансировании проекта принял участие Государственный Фонд развития промышленности Новосибирской области, предоставивший льготный заем на 20 млн рублей под 1% годовых с гарантией ПАО «Сбербанк» сроком на пять лет. Общий объем инвестиций — 33 млн рублей.