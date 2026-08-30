В конце августа 2026 года Оренбург получил первые 5 новых российских троллейбусов «Синара-6254» производства Челябинского завода городского электрического транспорта. Троллейбусы данной модели проходили ранее обкатку в этом промышленном центре Южного Урала и получили положительные отзывы местных транспортников. Оренбург стал 7-м городом России, где эксплуатируют «Синара-6254». Что это за троллейбусы?

«Синара-6254» — одна из наиболее свежих моделей современных российских низкопольных троллейбусов. Он разработан в 2022 году и был запущен в серийное производство на новом заводе в Челябинске в 2023 году. В комфортабельном салоне машины 34 сидячих места, общая вместимость составляет 90 человек. Троллейбус оборудован откидной аппарелью и системой книлинга.

В комплектации — стандартный для современного городского транспорта набор опций — от системы ГЛОНАСС до климат-контроля салона и системы видеонаблюдения. Аккумуляторные батареи при отключении контактной сети позволяют продолжить движение по маршруту на расстояние до 30 километров. Такие машины уже работают в Челябинске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Миассе, Калининграде, Ярославле.

Кстати, крупнейшим эксплуатантом «Синара-6254» сейчас является городской электротранспорт Челябинска, который использует 168 таких троллейбусов.

Иван Захаров, использовано фото Синара — Транспортные Машины