31 августа, в Кондопоге торжественно открыли новый учебно-административный корпус Государственного училища олимпийского резерва. На капитальный ремонт здания Министерство спорта России направило 101 млн рублей. Работы продолжались три года, от старого здания остались только стены и фундамент. В корпусе заменили инженерные сети, системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водоотведения, а также установили системы безопасности и пожарную сигнализацию.

В новом здании разместились семь специализированных аудиторий, лингафонный кабинет, библиотека, актовый и конференц-залы.

«Ребята и преподаватели обретают свой дом — альма-матер. Здесь созданы все условия для того, чтобы значительно повысить уровень и качество учебного процесса в нашем училище», — рассказал директор Государственного училища олимпийского резерва Александр Воронов.

До открытия нового корпуса воспитанники училища занимались на базе школы № 8 в Кондопоге. Сейчас в учреждении обучаются 180 спортсменов из 35 регионов России.

Следующим этапом развития училища станет капитальный ремонт расположенного рядом общежития. В нем будут проживать до 200 студентов-спортсменов.

https://gov10.r...va-v-kondopoge/