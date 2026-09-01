Новый корпус училища олимпийского резерва открыли в Кондопоге Карелии
31 августа, в Кондопоге торжественно открыли новый учебно-административный корпус Государственного училища олимпийского резерва. На капитальный ремонт здания Министерство спорта России направило 101 млн рублей. Работы продолжались три года, от старого здания остались только стены и фундамент. В корпусе заменили инженерные сети, системы отопления, вентиляции, электроснабжения и водоотведения, а также установили системы безопасности и пожарную сигнализацию.
В новом здании разместились семь специализированных аудиторий, лингафонный кабинет, библиотека, актовый и конференц-залы.
«Ребята и преподаватели обретают свой дом — альма-матер. Здесь созданы все условия для того, чтобы значительно повысить уровень и качество учебного процесса в нашем училище», — рассказал директор Государственного училища олимпийского резерва Александр Воронов.
До открытия нового корпуса воспитанники училища занимались на базе школы № 8 в Кондопоге. Сейчас в учреждении обучаются 180 спортсменов из 35 регионов России.
Следующим этапом развития училища станет капитальный ремонт расположенного рядом общежития. В нем будут проживать до 200 студентов-спортсменов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Еще один ландшафтный отель в Карелии, в котором немедленно хочетс...уют каждый кусочек природы и включают его в опыт путешественника.
- Долгожданное событие в Прионежском районе — открыто движени...конструкцию моста провели специалисты компании «ЭкспрессСтрой».
- В Суоярвском округе Республики Карели завершили реконструкцию моста че...ичилась до 83,61 метра, а ширина — до 10,9 метра.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0