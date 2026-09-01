В Саратовской области началось строительство завода по производству раздаточных коробок
В Саратовской области началось строительство цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок. На площадке Столыпинского индустриального парка в Саратове 31 августа состоялась торжественная церемония старта строительства цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей.
На заводе будут производить новое поколение раздаточных коробок массой 320 кг с повышенным ресурсом — 800 тыс. км для КамАЗов поколения К5, «Урал» и «МАЗ». На территории, где создается новое производство, участникам обозначили основные технико-экономические показатели и представили этапы реализации инвестиционного проекта. Вложить в предприятие планируется свыше 24 млрд рублей. Здесь будут созданы более 330 рабочих мест.
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