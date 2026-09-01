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2 дня назад 3090
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artal Новые заводы и цеха

В Саратовской области началось строительство завода по производству раздаточных коробок

В Саратовской области началось строительство цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок. На площадке Столыпинского индустриального парка в Саратове 31 августа состоялась торжественная церемония старта строительства цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых автомобилей.

На заводе будут производить новое поколение раздаточных коробок массой 320 кг с повышенным ресурсом — 800 тыс. км для КамАЗов поколения К5, «Урал» и «МАЗ». На территории, где создается новое производство, участникам обозначили основные технико-экономические показатели и представили этапы реализации инвестиционного проекта. Вложить в предприятие планируется свыше 24 млрд рублей. Здесь будут созданы более 330 рабочих мест.

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Источник: saratov.gov.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm04.09.26 11:02:41

    В Столыпинском индустриальном парке в присутствии Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина состоялась торжественная церемония старта строительства цифрового завода по производству высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей
    КАМАЗ запустил многомиллиардный инвестпроект в Саратове.
    Ну и правильно, давно надо было это сделать! Успехов!
    Обещают: Производство будет полностью роботизировано: там будут использовать «самые последние технологии мирового уровня». ( Это наверное про цифровой завод)
    Думаю и это правильно!

    #1320929