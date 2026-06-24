Сборная России завоевала 6 медалей на Открытой международной географической олимпиаде
Сборная команда России стала лучшей в неофициальном рейтинге команд-участниц олимпиады.
Золотых медалей удостоены ребята из Москвы:
— Тихон Пуляев (ГБОУ «Московская школа на Юго-Западе № 1543»);
— Энжелина Гаязова (Университетская гимназия МГУ);
— Михаил Пустынный (ОАНО «Школа ЛЕТОВО»);
— Степан Клепов (ОАНО «Школа Центр педагогического мастерства»).
Серебряные медали завоевали:
— Данила Борисов (МБОУ «Салтыковская гимназия», Балашиха);
— Семен Ситников (Гимназия № 40 имени Виктора Буглакова, Краснодар).
Руководители и тренеры сборной: ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Павел Кириллов и доцент географического факультета МГУ Дмитрий Богачев, учитель географии ОАНО «Новая школа» Анна Ромашина и НИУ ВШЭ Артур Петросян.
Россию на олимпиаде представили основная сборная страны и гостевая команда.
Абсолютным победителем был признан Сартак Камалкишор (Индия).
Состязание состояло из трех туров: теоретического, практического и мультимедиатеста.
В первом участники анализировали динамику туристических потоков и влияние пандемии на отрасль, рассматривали вопросы городской экологии и зеленой инфраструктуры, демографические тренды и факторы распространения молний.
Практический тур был посвящен Южной Америке и соленым озерам. Школьники рассчитывали темпы высыхания озер и объясняли причины этого процесса, анализировали его влияние на экономику, экосистемы и здоровье людей.
Мультимедиатест включал 40 вопросов с несколькими вариантами ответов: каждый из них был основан на фотографии, карте, графике, космическом снимке.
Все задания олимпиады участники выполняли на английском языке.
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