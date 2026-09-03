MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 550
Сергей Минаев Дорожное строительство

Открыто движение на новом участке Московского скоростного диаметра

Открыто движение по I этапу финального участка Московского скоростного диаметра, построенному компаниями ГК «Нацпроектстрой».

Главное сооружение в составе открытого сегодня этапа — новый путепровод над путями курского направления железной дороги. Строители смонтировали более 2,7 тысяч тонн металла и уложили 7,5 тысяч кубометров бетона.В составе участка длиной более 5 км — пять путепроводов и тоннель. Строительство заняло три года. Благодаря новой развязке МСД получит удобную связь с трассой М-4 «Дон» через Липецкую улицу, существенно сократится время в пути.Алексей Крапивин также отметил, что компании НПС принимали участие в строительстве нескольких участков МСД: «Это большой проект, который доверил нам город, и завершая очередной этап, мы можем гордиться проделанной работой».

d3.JPG © npsgk.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: npsgk.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт