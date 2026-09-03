Открыто движение на новом участке Московского скоростного диаметра
Открыто движение по I этапу финального участка Московского скоростного диаметра, построенному компаниями ГК «Нацпроектстрой».
Главное сооружение в составе открытого сегодня этапа — новый путепровод над путями курского направления железной дороги. Строители смонтировали более 2,7 тысяч тонн металла и уложили 7,5 тысяч кубометров бетона.В составе участка длиной более 5 км — пять путепроводов и тоннель. Строительство заняло три года. Благодаря новой развязке МСД получит удобную связь с трассой М-4 «Дон» через Липецкую улицу, существенно сократится время в пути.Алексей Крапивин также отметил, что компании НПС принимали участие в строительстве нескольких участков МСД: «Это большой проект, который доверил нам город, и завершая очередной этап, мы можем гордиться проделанной работой».
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