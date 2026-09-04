В посёлке Джабык состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство ФОКа стало важным шагом в развитии социальной сферы посёлка. Проект был реализован как часть программы по восстановлению территорий, пострадавших от стихийных бедствий. Кроме того, появление новых спортивных объектов соответствует по увеличению охвата жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Одна из ключевых целей государственной программы «Спорт России» — к 2030 году довести долю граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70%.

Его строительство началось в 2021 году, когда посёлок серьёзно пострадал от лесного пожара. Пострадавшие от стихийного бедствия жители получили поддержку от государства. Для жителей Джабыка построили новые комфортные дома. Получая новое жилье, люди поблагодарили за восстановление жилья и обратились с просьбой создать новый спортивный центр. Их инициатива была поддержана.

Спортивный комплекс включает универсальный зал для игровых видов спорта — баскетбол, волейбол, мини-футбол, рассчитанный на одновременные тренировки до 24 человек.

Первыми на спортивный ковер с показательными выступлениями вышли юные спортсмены. Борцов Карталинского округа тренирует наставник — чемпион мира по греко-римской борьбе, мастер спорта, карталинец Александр Сивков. По словам тренера, ФОК станет не только местом для профессиональных тренировок. Здесь планируется работа секций и групп общей физической подготовки, а также проведение открытых мастер-классов от приглашённых тренеров.

Составление расписания тренировок и определение форматов занятий будет способствовать главной задаче — сделать спорт максимально доступным для всех категорий жителей.

Добавим, на территории комплекса расположена тренажёрная зона с современным оборудованием. Рядом с комплексом благоустроена территория для занятий на свежем воздухе и воркаут-площадка.

Источник: Автор фото — Виталий Визаулин, сетевое издание 1obl.ru