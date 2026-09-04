Как стало известно отраслевому медиа Agroreport , компания «Кургандормаш» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представила новый автогудронатор «Корнет-10000», который предназначен для транспортировки и равномерного распределения жидких битумных материалов в горячем состоянии при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.

Объём цистерны составляет 10 м³. Масляный подогрев цистерны и распределителя позволяет использовать и разогревать 100% объёма битумного материала без перегрева и застывания. У модели автономный двигатель для привода оборудования и битумный насос собственного производства с функцией реверса.

Техника оснащена системой точного дозирования с изменением нормы (шага) до 0,1 л/м² и датчиком GPS, автономной системой подогрева и поддержания температуры. Запорные сопла с форсунками в распределителе обеспечивают необходимую точность распределения битума. Управление с отдельного пульта в кабине водителя с частичным дублированием в шкафу управления облегчает настройку оборудования и перевод рабочих органов из транспортного в рабочее положение. Цистерна облицована листом из нержавеющей стали.