Новые футбольные манежи и крытые катки открылись в Татарстане

Семь объектов расширили круглогодичную спортивную инфраструктуру районов республики: четыре манежа предназначены для футбола, три ледовые арены — для тренировок и соревнований.

Казань. 10 сентября. ИНТЕРФАКС — Семь новых спортивных объектов открыли в четверг в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики.

Среди них — четыре футбольных манежа в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах и три крытых катка с искусственным льдом в Аксубаевском, Тукаевском и Новошешминском районах, говорится в сообщении.

На сегодняшний день в республике насчитывается более 12 тыс. спортивных объектов. С 2020 года построено 25 футбольных манежей. До конца 2029 года будет построено еще девять крытых катков. В итоге ледовыми аренами будут обеспечены все районы республики.

Крытые футбольные манежи построены по типовому проекту. Внутри каждого объекта расположены футбольное поле размером 20×40 метров, две раздевалки с душевыми, тренерская, зона ожидания, медицинский кабинет, помещения охранно-пожарного поста, спортинвентаря и для хранения спецтехники.

Внутри катков находятся ледовые поля размером 56×26 метров для проведения учебно-тренировочных

Занятий, сборов и организации спортивных соревнований. Имеются административно-бытовые корпуса, в которых расположены административные помещения, медкабинет, четыре раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская и комната для хранения спортивного инвентаря.

https://tatarst...rt/11047199.htm

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