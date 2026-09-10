Россия освоила все основные виды промышленных роботов

Отечественная отрасль выпускает пять ключевых типов промышленных роботов, а парк машин за два года вырос более чем в 2,5 раза — при сохраняющемся отставании по плотности роботизации.

@ Виталий Невар/РИА Новости

Tекст: Ольга Самофалова

Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов?

Российские компании могут производить все основные виды промышленных роботов, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы делаем уже все пять основных видов: коллаборативные роботы, которые в связке с человеком работают, автономные, которые могут работать в том числе и на «темном производстве», — отметил Алиханов. Особое внимание, по его словам, уделяется станкостроению.

Промышленные роботы уже давно выполняют часть производственных процессов. Они сваривают кузова автомобилей, перемещают тяжелые детали, выполняют многие монотонные высокоточные работы взамен человека.

По оценке экспертов «Росэла», объем мирового рынка робототехники в 2025 году достиг около 90 млрд долларов, а к 2028 году может увеличиться почти вдвое — до 160 млрд долларов. Среднегодовой темп роста превышает 20%, что делает робототехнику одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мировой экономики.

Совокупные мировые инвестиции в исследования и разработки в области робототехники уже достигли 42-45 млрд долларов в год. Срок окупаемости роботизированных комплексов в промышленности и логистике составляет от полутора до четырех лет, а возврат инвестиций в ряде случаев превышает 30-40%, отмечают эксперты «Росэла».

Еще несколько лет назад робототехника ассоциировалась прежде всего с промышленными манипуляторами на автомобильных заводах. Но сегодня отрасль переживает качественное изменение: роботы — это уже не просто механизмы, а целые интеллектуальные системы. Современные робототехнические комплексы все чаще используют искусственный интеллект, цифровые двойники и обучаемые алгоритмы, которые позволяют машинам работать не по заранее заданному сценарию, а адаптироваться к изменяющимся условиям. Развиваются технологии компьютерного зрения, тактильной чувствительности и интеллектуального планирования действий, отмечают эксперты «Росэла».

Россия, несмотря на технологическое отставание по ряду направлений, начала формировать собственную промышленную экосистему.

«За два года парк промышленных роботов в России увеличился более чем в 2,5 раза — с 12,8 тыс. единиц в 2023 году до 32-34 тысяч в 2025-м. Плотность роботизации на долю работников обрабатывающей промышленности выросла почти в два раза.

Пока этот показатель значительно ниже среднемирового уровня, однако именно низкая стартовая база обеспечивает высокий потенциал дальнейшего роста», — отмечают эксперты «Росэла». Россия формирует собственные компетенции в этой отрасли.

Компания «Робопро», например, ежегодно выпускает до 550 роботов, а к 2030 году эта цифра должна составить 6000 роботов в год. Локализация робототехники составляет порядка 75%.

«При последовательном развитии этих компетенций робототехника может стать одним из драйверов технологического суверенитета нашей страны. В этом случае речь идет уже не только о замещении импортных решений, но и о создании собственных технологий, способных занять место как на внутреннем рынке, так и в странах, заинтересованных в независимых технологических платформах», — считают эксперты «Росэла». По плану Россия должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тысяч человек и войти в топ-25 стран по плотности роботизации к 2030 году.

Россия делает уже все пять видов робототехники. Судя по всему, это манипуляторы, дельта-роботы, линейные роботы (в том числе роботы-паллетайзеры), логистические роботы и коллаборативные роботы, которые предназначены для автоматизации задач в кооперации с человеком.

Андрей Белоголовый, заместитель директора Института робототехнических систем НИУ ВШЭ, рассказал, что это за роботы. «Именно манипулятор составляет механическую основу большинства промышленных роботов. Конструктивно он чаще всего выполняется в виде руки с тремя и более вращательными сочленениями», — говорит он.

Дельта-роботы рассчитаны прежде всего на очень быстрые операции «взять-переложить» (pick-and-place), сортировку и упаковку.

Линейные (или декартовы) роботы перемещают рабочий орган по прямолинейным взаимно перпендикулярным осям декартовой системы координат, а роботы-паллетайзеры — их разновидность, они предназначены для укладки грузов на паллеты.

Логистические роботы — преимущественно мобильные роботизированные системы, предназначенные для перемещения материалов и грузов внутри предприятий, складов и логистических комплексов. К ним относятся, в частности, AGV, следующие по заранее определенному маршруту, и AMR, способные самостоятельно выбирать и корректировать маршрут с учетом окружающей обстановки, говорит Белоголовый.

Коллаборативные роботы (коботы) — это системы, предназначенные для совместной работы с человеком в общем рабочем пространстве. Например, производитель мебели «ДиКом» использует роботы DOKA. Кобот загружает заготовки в токарный станок и извлекает готовые детали, а автоматизированная платформа обеспечивает запас материала. После внедрения комплекса производительность операции выросла на 20%.

Или, например, компания «Робопро» вместе с Университетом науки и технологий МИСИС разработала роботизированный комплекс для нанесения биоматериала. Материал содержит коллаген и клетки человека и наносится непосредственно на поврежденные участки тела. Комплекс состоит из роботизированной руки, системы биопечати и компьютерного зрения. После сканирования поврежденной области для робота формируется траектория нанесения материала непосредственно в рану.

Главная цель робототехнического комплекса — помочь хирургу в ходе физически тяжелой и долгой операции. В 2023 году с помощью этого кобота в госпитале имени Бурденко провели первую в мире операцию с биопечатью непосредственно на пациенте.

Классифицируются роботы в целом по-разному. «По производственным функциям, например, промышленных роботов можно классифицировать на сварочные, сборочные, обрабатывающие, покрасочные и логистические. На «темном» производстве — полностью автоматическом, функционирующем без участия человека — роботы-сборщики собирают продукцию на конвейере, а логистические роботы ее упаковывают», — говорит Леонид Делицын, аналитик ФГ «Финам».

Дефицит рабочих профессионалов, в том числе среди сварщиков — уже давняя проблема нашей страны. В этом году Ростех представил промышленного робота, который может значительно повысить эффективность сварочных работ. Он обеспечивает идеально ровные и стабильные швы, высокую точность и производительность, а также может работать круглосуточно — 24/7, без выходных и перерывов. По результатам испытаний комплекса производительность одного рабочего места повысилась на 57%, загрузка оборудования выросла до 90%, сроки изготовления изделий сократились в три раза, а объем брака снизился фактически до нуля.

Традиционная профессия сварщика 6-го разряда может реально кануть в лету. Однако в Ростехе говорят, что появляется целый спектр новых специальностей: оператор-наладчик коллаборативных сварочных систем, инженер-технолог по цифровым двойникам, архитектор сварочных процессов, специалист по ИИ-диагностике и адаптивной сварке.

Как России встроиться в мировой рынок робототехники?

«Для России наиболее перспективной стратегией становится концентрация ресурсов на направлениях, где уже существуют научные школы, промышленная база и растущий внутренний спрос. Речь идет о развитии электронной компонентной базы, автономных интеллектуальных систем, промышленной автоматизации, медицинской и образовательной робототехники, а также специализированных решений для высокотехнологичных отраслей», — считают эксперты «Росэла».

России имеет смысл делать ставку на нишевое лидерство в промышленной, социальной, образовательной и медицинской робототехнике и в ряде специальных применений — это ОПК, биопечать, инспекция,

считает директор департамента стратегического развития холдинга «Росэл» Ксения Большакова.

«Драйвером роста робототехники должна стать оборонная промышленность. Военные операции будут проводить при помощи роботов, противостоять им будут тоже роботы. В результате массового производства роботы станут дешевле — и технические достижения станут доступны и бизнесу, а потом и каждому человеку. Уклониться от гонки робототехники сейчас нельзя», — говорит Делицын.

В России спрос на определенные виды роботов в добывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине, логистике и обороне высок, это обеспечит приток инвестиций и быстрое развитие технологий, считает эксперт. Кроме того, у России много труднодоступных территорий, где роботы и беспилотные аппараты могут существенно облегчить труд людей, добавляет он.