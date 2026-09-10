ЛУКОЙЛ ввел в промышленную эксплуатацию Командиршорскую группу месторождений в НАО

Новая инфраструктура мощностью свыше 800 тысяч тонн нефти в год заменяет временный зимний вывоз трубопроводной схемой и создаёт основу для освоения соседних участков.

ЛУКОЙЛ начал промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в Ненецком автономном округе (НАО).Об этом ЛУКОЙЛ сообщил 9 сентября 2026 г.

ЛУКОЙЛ реализовал 1-й этап крупного инвестпроекта по освоению Командиршорской группы месторождений в НАО:

построена установка подготовки нефти (УПН ) Командиршор мощностью более 800 тыс. т/год нефти, ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений,

в системе подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ ) с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России, что соответствует принятой в компании программе рационального использованию ПНГ;

в целом в рамках освоения Командиршорской группы месторождений возведены вахтовый жилой и административно-бытовой комплексы, сформированы опорная дорожная сеть и система внешнего энергоснабжения, создана система сбора нефти и газа, обустроены кустовые площадки.

Ввод в промышленную эксплуатацию УПН и др. инфраструктуры проекта будет способствовать освоению ближайших нефтяных месторождений, в первую очередь на Симбейско-Мишваньской группе участков недр.Месторождения Командиршорской группы расположены в пределах Лайского вала Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП ). В состав группы входят Командиршорское, Северно-Командиршорское и Западно-Командиршорское месторождения, а также 2 участка недр — Северо-Мишваньский и Симбейский.

Глубина залегания запасов составляет около 3,6 км. Залежь нефти в верхнедевонском комплексе Северо-Командиршорского месторождения связана с надрифовыми отложениями евлановского периода. Коллекторы трещинно-порового и трещиннокаверно-порового типов. Нефть легкая плотностью 847 кг/м3, малосернистая (0,23%), парафинистая (4,88%), газ — жирный.Начальные извлекаемые запасы 3 основных месторождений группы оцениваются в 11 млн т нефти.

Нефтеносность месторождений Командиршорской группы была установлена в 1986 г. В 1974-1990 гг. производилось поисковое бурение , но затем работы были прекращены. Новый этап развития проекта начался в 2014 г., когда ЛУКОЙЛ получил новые лицензии на Западно-Командиршорский, Командиршорский и Северо-Командиршорский участки недр.

Вместо автозимника

В пробную эксплуатацию месторождения Командиршорской группы были введены в 2020 г. На тот момент была организована транспортировка добываемой нефти по автозимнику для дальнейшей подготовки на Центральный пункт сбора (ЦПС ) нефти и газа Харьягинский на разрабатываемом ЛУКОЙЛом Харьягинского месторождении в 40 км к востоку от месторождений Командиршорской группы.

Строительство УПН Командиршор началось в декабре 2023 г. для замены временной автотранспортной схемы вывоза нефти на трубопроводную. Помимо УПН был построен нефтепровод и газопровод УПН Командиршор — т. вр. в нефтепровод от ЦПСНиГ Ю. Шапка, по тому же маршруту идет и газопровод с Командиршорской группы. По данным Ростехнадзора, ввод трубопроводов в эксплуатацию обеспечит эффективную транспортировку 1864,1 м3/сутки нефти и 325,1 тыс. м3/сутки газа.Таким образом, с УПН Командиршор нефть поступает в нефтепровод до точка врезки в нефтепровод от ЦПСНиГ Южно-Шапкинское и далее направляется на ЦПС Харьяга, откуда нефть поступает для отгрузки со стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала (СМЛОП) Варандей.

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