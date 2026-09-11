В Оренбурге открылось приёмное отделение с КТ, 3D-рентгеном и пневмопочтой

1 день назад

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Новое отделение объединяет диагностику, хирургическую помощь и сортировку пациентов по срочности, чтобы ускорить оказание помощи при разной тяжести состояния.

В Оренбурге начало работу новое модульное приемное отделение Областного центра хирургии и травматологии. Площадь объекта составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Современное оборудование и пневмопочта

В числе нового оборудования — компьютерный томограф и передвижной рентгеновский аппарат с функцией 3D-реконструкции. Последний позволяет получать трехмерные изображения непосредственно во время хирургических вмешательств.

Для оперативности и удобства врачей в новом «приемнике» работает система пневматической почты. Документы и небольшие грузы могут перемещаться между сотрудниками по специальным трубопроводам за счет движения воздуха.

Деление пациентов по цветам

Отделение разделили на три зоны в зависимости от состояния пациентов и степени срочности медицинской помощи. В «красной зоне» будут принимать пациентов, которым требуется экстренная помощь. «Желтая зона» предназначена для людей в состоянии средней степени тяжести, а «зеленая» — для пациентов, способных самостоятельно передвигаться.

Кого будут принимать в отделении

При необходимости в отделении смогут дополнительно развернуть койки, что позволит оперативно увеличить его возможности в периоды повышенной нагрузки.

Отделение будет принимать как пациентов, доставленных скорой помощью, так и обратившихся самостоятельно.

Изначально открытие модульного приемного отделения планировалось в конце 2025 года , однако сроки строительства затянулись. Зато теперь объект полностью готов к приему пациентов.