В Мурманске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард»
11 сентября в микрорайоне Роста состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». Внутри универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, ганд-бола. Рядом — легкоатлетические дорожки, которые зимой будут заливать в конькобежные.
Этот ФОК — часть большого спортивного кластера, в котором уже есть бас-сейн, хоккейный корт, футбольное поле, детские площадки, пространства «Сопки.Спорт», комплекс «Снежинка». Только за 2025 год на всех локациях занимались более 16 тысяч человек!
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- ФГУП «Росатомфлот» в Мурманске завершил доковый ремонт пер...p;причала Морского вокзала», — говорится в сообщении.
- Иран передал России около 34 километров участка земли, выделенной под строи...илия, чтобы выкупить все земли под проект до третьей декады 2026 года.
- Первый рейс по Севморпути открывает для Мурманского порта новое контейнерно...вило в Мурманск 500 контейнеров с комплектующими для автомобилей.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0