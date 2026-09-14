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artal Спортивные объекты

В Мурманске открылся физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард»

11 сентября в микрорайоне Роста состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард». Внутри универсальный зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, ганд-бола. Рядом — легкоатлетические дорожки, которые зимой будут заливать в конькобежные.

Этот ФОК — часть большого спортивного кластера, в котором уже есть бас-сейн, хоккейный корт, футбольное поле, детские площадки, пространства «Сопки.Спорт», комплекс «Снежинка». Только за 2025 год на всех локациях занимались более 16 тысяч человек!

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Источник: www.mvestnik.ru

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