ООО «Инженерно-Производственный Центр Химического Машиностроения» (ИПЦ ХМ) более 5 лет проектирует и изготавливает в Пензе ёмкостное, реакторное, теплообменное и другое промышленное оборудование. Компания продолжает расширять собственные производственные компетенции и развивает направление изготовления реакторов для химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.

ИПЦ ХМ производит вертикальные и горизонтальные аппараты с перемешивающими устройствами. Такое реакторное оборудование используется для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах с динамической вязкостью до 5 Пас и плотностью до 2000 кг/м³.

Реакторы применяются для:

• смешивания жидких однородных и неоднородных сред;

• эмульгирования и суспензирования;• гомогенизации;

• проведения химических реакций и синтеза;

• интенсификации теплообмена и массообмена;

• растворения и нейтрализации;

• нагрева и охлаждения;

• кристаллизации.

Одна из особенностей производства ИПЦ ХМ заключается в возможности комплексно проектировать и производить реакторное оборудование вместе с перемешивающим устройством в самых нестандартных конструктивных вариациях в т. ч. с применением внутренней футеровки оборудования полимерными и стеклопластиковыми материалами.

Компания самостоятельно рассчитывает и проектирует оборудование с учетом параметров агрессивности рабочей среды, давления, температурного режима, динамических нагрузок, теплопередачи, материала исполнения и других особенностей технологического процесса.

Подобный подход соответствует выбранной компанией модели полного цикла изготовления со всеми необходимыми испытаниями и неразрушающим методом контроля качества в лаборатории, при необходимости специалисты участвуют в монтажных и пусконаладочных работах на площадке заказчика.

Таким образом, в Пензе развивается производство реакторного оборудования полного цикла: от разработки конструкции самого аппарата и перемешивающего устройства до подготовки оборудования к эксплуатации на территории Заказчика.