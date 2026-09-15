В Пензе развивается производство реакторного оборудования
ООО «Инженерно-Производственный Центр Химического Машиностроения» (ИПЦ ХМ) более 5 лет проектирует и изготавливает в Пензе ёмкостное, реакторное, теплообменное и другое промышленное оборудование. Компания продолжает расширять собственные производственные компетенции и развивает направление изготовления реакторов для химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.
ИПЦ ХМ производит вертикальные и горизонтальные аппараты с перемешивающими устройствами. Такое реакторное оборудование используется для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах с динамической вязкостью до 5 Пас и плотностью до 2000 кг/м³.
Реакторы применяются для:
• смешивания жидких однородных и неоднородных сред;
• эмульгирования и суспензирования;• гомогенизации;
• проведения химических реакций и синтеза;
• интенсификации теплообмена и массообмена;
• растворения и нейтрализации;
• нагрева и охлаждения;
• кристаллизации.
Одна из особенностей производства ИПЦ ХМ заключается в возможности комплексно проектировать и производить реакторное оборудование вместе с перемешивающим устройством в самых нестандартных конструктивных вариациях
Компания самостоятельно рассчитывает и проектирует оборудование с учетом параметров агрессивности рабочей среды, давления, температурного режима, динамических нагрузок, теплопередачи, материала исполнения и других особенностей технологического процесса.
Подобный подход соответствует выбранной компанией модели полного цикла изготовления со всеми необходимыми испытаниями и неразрушающим методом контроля качества в лаборатории, при необходимости специалисты участвуют в монтажных и пусконаладочных работах на площадке заказчика.
Таким образом, в Пензе развивается производство реакторного оборудования полного цикла: от разработки конструкции самого аппарата и перемешивающего устройства до подготовки оборудования к эксплуатации на территории Заказчика.
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