26 новых автобусов большого и особо большого класса пополнили автобусный парк Волгограда

Автобусы большой вместимости должны разгрузить востребованные городские маршруты и сделать поездки доступнее для маломобильных пассажиров; техника работает на газомоторном топливе.

26 новых автобусов большого и особо большого класса пополнили автобусный парк города-героя. Уже сегодня они выйдут на обслуживание самых востребованных городских маршрутов. Легендарные двухсекционные автобусы, прозванные в народе «гармошками», в современных модификациях возвращаются на улицы Волгограда. Десять автобусов особо большого класса, впервые закупленные за последние 35 лет, выйдут на обслуживание муниципальных маршрутов № 2 «ЖД вокзал — комплекс «Юбилейный» и № 21 «ЖД вокзал — п. ГЭС». Использование автобусов большой вместимости позволит разгрузить городские улицы.

Двухсекционный автобус «Волгабас» способен взять на борт до 184 пассажиров. Автобус оснащен бортовым компьютером с мультиплексной системой, которая следит за каждым компонентом и выводит информацию на дисплей водительской панели. Также электроника отвечает за безопасность и предотвращает ошибки водителя. Для комфорта пассажиров предусмотрена мощная климатическая система, информационные панели, сообщающие об остановках, температуре и т. д. Для пассажиров с ограниченными возможностями — кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона. Для удобства посадки и высадки автобус оснащен системой наклона кузова к платформе.

Еще 16 автобусов другого большого класса выйдут на маршруты № 5а «Родниковая Долина — Химзавод», № 77 «Комплекс «Юбилейный» — ТРЦ «Мармелад», № 85 «Жилгородок — Родниковая долина». И также пополнят маршруты № 2 и 21. Важно, что весь подвижной состав будет работать на экологически чистом газомоторном топливе.

26 новых автобусов — это часть единой закупки в количестве 49 единиц для Волгограда и Волжского. 23 автобуса на прошлой неделе уже были переданы городу-спутнику. Поставка подвижного состава осуществилась по прямой субсидии Минпромторга РФ — благодаря этому финансовому механизму покрывается от 40 до 60% стоимости базовой комплектации транспортных средств. Волгоградская область вошла в число субъектов, выполнивших условия для получения подобной бюджетной поддержки. Таким образом, городской общественный автобусный парк только Волгограда насчитывает 307 единиц подвижного состава, обновленного на 97%.

Кроме федеральных мер поддержки в Волгоградской области реализуются и собственные инициативы по обновлению подвижного состава. Так, на базе завода «ВЭТА» МУП «Метроэлектротранс» идет работа по созданию современного межрегионального центра по ремонту и обслуживанию городского электротранспорта. Специалисты в цехах ведут капитальный и капитально-восстановительный ремонт телег, трамваев, троллейбусов; ремонт спецтехники. Здесь продолжается как техническое перевооружение, так и ремонт помещений. В текущем году отремонтировали фасад завода, заменили ворота в цехах. Кроме того, произведен капитальный ремонт очередного цеха. Помимо обновления покрытия полов и стен, в помещении были установлены приточно-вытяжная вентиляция, современные системы обогрева и освещения, что улучшило условия труда работников. Закупается новое оборудование: сварочные столы, токарные и заточные станки, компрессорные установки, канавные и стоечные домкраты и другая техника. В настоящее время завод ВЭТА ежегодно может ремонтировать до 70 телег, а также до 30 телег в составе ремонтируемых вагонов. В свою очередь, мощности по ремонту троллейбусных и трамвайных вагонов увеличены до 10 раз.

Очередные шесть обновленных трамвайных вагонов ближайшее время отправятся в трамвайно-троллейбусное депо Красноармейского района.

Напомним, в Волгоградской области продолжается беспрецедентное за всю современную историю региона обновление подвижного состава — развитие инфраструктуры общественного транспорта является абсолютным приоритетом для субъекта. На сегодняшний день на улицах Волгограда можно встретить все основные виды общественного транспорта: за последние четыре года закуплено 67 трамваев, 112 троллейбусов, 21 электробус, 523 автобуса — всего 723 единицы. Для этого активно используют возможности нацпроектов, федеральных и региональных программ, институтов развития, механизмы ГЧП. Всего же с 2014 года закуплено порядка 1,4 тысячи единиц подвижного состава. Работа региона по темпам и объемам обновления общественного транспорта неоднократно получала высокую оценку федерального центра.