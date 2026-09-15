«Тракс» поставил климатические системы для первого российского поезда ВСМ

В опытные образцы отечественного высокоскоростного поезда для магистрали «Москва — Санкт-Петербург» установят системы обеспечения микроклимата от подмосковного предприятия «Тракс» (входит в Группу компаний КСК). Первую партию оборудования — 17 установок — предприятие уже поставило заводу «Уральские локомотивы».

Из них 13 предназначены для пассажирских салонов и 4 — для кабин машинистов. Это системы кондиционирования и вентиляции, поддерживающие комфортный микроклимат в вагонах на всем пути. Управляет ими интеллектуальный блок: он непрерывно считывает данные с 40 контрольных датчиков — температуру, уровень углекислого газа, заполняемость салона — и автоматически регулирует работу системы.

Оборудование прошло полный цикл предварительных стендовых испытаний и подтвердило работоспособность в диапазоне от −50 °С до +70 °С. Следующий этап — натурные испытания в условиях эксплуатации состава. До конца 2026 года Группа компаний КСК планирует передать для ВСМ еще 23 установки.

Ключевая особенность систем — интегрированная защита от перепадов давления, рассчитанная на экстремальные аэродинамические нагрузки при движении на скоростях до 400 км/ч. Специальное устройство компенсирует резкие изменения атмосферного давления внутри вагона при встречных разъездах поездов и прохождении тоннелей. Холодопроизводительность 38 кВт обеспечивает требуемую температуру, рассказали в пресс-службе ФРП.

В середине 2026 года «Тракс» запустил в Мытищах Московской области новый участок по выпуску компонентов климатических систем для транспорта. Инвестиции в его создание составили 2 млрд рублей, из которых 1 млрд предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа. Для участка с привлечением займа ФРП (координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) приобретается 127 единиц оборудования и 54 единицы технологической оснастки. На производстве изготавливают детали сложной конфигурации с толщиной стенки до 1,5 мм.