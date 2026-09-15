В Перми запустили цех электронасосных агрегатов для нефтянки
В Перми заработал новый цех предприятия «ПермНефтеГаз», где будут выпускать электронасосные агрегаты для нефтедобычи. Это позволит втрое нарастить ежегодный выпуск высокотехнологичных насосов — до 50 единиц в год.
На создание производства направили около 150 млн рублей. Из них 72 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности, ещё 8 млн — ФРП Пермского края. Финансирование шло по федерально-региональной программе «Проекты развития».
На средства займа ФРП (его координирует ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга России) предприятие закупило современное оборудование: обрабатывающие центры с ЧПУ, сварочные комплексы, системы диагностики и вентиляции. Теперь компания может запустить серийное производство полного цикла — от обработки деталей до финальных испытаний агрегатов, не привлекая сторонних подрядчиков.
По данным компании, сегодня около 50% российского рынка такой продукции занимает импорт, в частности из Индии и Казахстана. Новый проект поможет заместить часть импорта отечественным аналогом. Насосные агрегаты разрабатывают с учётом индивидуальных требований заказчика и полностью изготавливают из отечественного сырья и комплектующих. Локализация производства — 100%.
Как отметили в пресс-службе ФРП, электронасосные агрегаты применяют для откачивания, перекачивания и транспортировки жидкостей — в нефтегазовой, химической, горнодобывающей и энергетической отраслях, включая объекты тепловой и гидроэнергетики, а также в системах водоснабжения и водоотведения, а ключевыми заказчиками оборудования станут «Роснефть», «Газпром нефть» и «Иркутская нефтяная компания».
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